Драцена — декоративно-лиственное растение, которое имеет боле 150 различных видов и требует особого ухода. Мы расскажем, как правильно ухаживать за драценой дома. Драцена — теплолюбивое растение, она любит свет, но стоит уберегать растение от прямого попадания солнечных лучей. Выберите для нее достаточно теплое место. В теплое время года растениям лучше обеспечить температуру от 20 и до 30 градусов цельсия, а зимой и осенью — 15-18 градусов. Также нужно обратить внимание, что драцену не стоит ставить рядом с теплой батареей.

Особенности ухода за драценой

Драцена требует особого ухода, как и множество других комнатных растений. Основные правила по уходу за драценой мы постараемся подробно описать. Первое, что нужно знать — не допускайте пересыхания грунта в горшке и поливайте драцену, когда грунт становится едва влажным. Поливать нужно отстоявшейся водой хотя бы 1 или 2 дня. Полив должен быть прямо в горшок, не через поддон, поскольку вода из поддона не доходит до верхней части грунта в горшке и таким образом драцена недополучает необходимой влаги. Вытирайте листья растения примерно раз в две недели. Для этого лучше всего использовать слегка влажную ткань или же освежите листья под холодным душем. Важно: если же все таки выберите второй вариант, то землю нужно накрыть пакетом, чтобы в горшок не попадала излишняя влага.

Как пересаживать драцену?

После покупки растения постарайтесь пересадить драцену в течении 1-2 недель.

Пока растение молодое, то стоит пересаживать ее раз в год, когда же ему будет более 5 лет, то пересаживайте раз в два с половиной года. Помните о том, что растение быстро растет и его корни достаточно хорошо разрастаются, поэтому выбирайте глубокий и не очень узкий горшок для пересадки драцены. Если же вы видите, что старый горшочек маловат, то смените его на побольше дабы растение не начало увядать.

Какой грунт использовать для пересадки драцены?

Для пересадки драцены лучше всего подойдет грунт для пальм, на дне горшка постелите до 2-х сантиметров дренажа (подойдет керамзит).

Как лечить драцену от болезней?

При правильно уходе за драценой вам не придется сталкиваться с распространенными болезнями растений. Но, если же это случилось, тогда стоит придерживаться следующих правил:

Если начали засыхать нижние листья — ничего страшного, это вполне естественный процесс, если при этом верхняя часть остается такой же зеленой и красивой. Если листья бледнеют или желтеют — скорее всего растение получает недостаточное количество света, или же имеет избыток питательных веществ в грунте. Если же причина в свете, то просто уберите ее в более светлое место. Если же имеется избыток питательных веществ, то просто смените грунт на новый. Если начинают сохнуть листья драцены (кончики и края) — скорее всего растение недополучает влаги, пересушен воздух или же находится на сквозняке. К сожалению, не выйдет восстановить сухие листья, но для избежания подобных проблем в дальнейшем постарайтесь придерживаться всех выше перечисленных правил по уходу за драценой. Если листья драцены становятся вялыми — скорее всего вы переусердствовали с поливом или же растение переохладилось. Если причина в заливе, то следует достать драцену из горшка, удалить излишне влажный грунт, обрезать подгнившие корни и пересадить в новый грунт, который не нужно поливать первые 3-4 дня. Если у драцены отмирает верхушка, то происходит гноение ее корневой части. На этом этапе уже не получится ее спасти.

ТОП-5 советов при уходе за драценой

Обязательно удобряйте драцену. Оптимальнее всего делать это один раз в две недели. Для этого подойдут самые обычные комплексные удобрения для комнатных растений. Не надо оставлять растение на сквозняке. Если воздух в квартире достаточно сухой — опрыскивайте листья с пульверизатора примерно 1-2 раза в день в небольшом количестве. Если ваше растение сильно быстро пошло в рост — пересадите его. Размещайте ее только в солнечном месте и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Уход за драценой достаточно простой, и придерживаясь всех правил, вы сможете долгое время наслаждаться и радовать глаз этим растением.