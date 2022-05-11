Как пожарить стейк дома и не получить «подошву»? Чтобы полакомиться вкусным и сочным мясом, нужно знать несколько нюансов его приготовления. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился своими секретами идеальной прожарки стейка в домашних условиях. Подробнее читайте в материале.

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Как выбрать правильное мясо для стейка

Если использовать уже подготовленные стейки (рибай, портерхаус, ти-бон и т. д.), которые могут быть как свежими, так и вызревшими, вероятность получить более качественный стейк немного выше.

Но если хотите поэкспериментировать самостоятельно, то для стейков лучше всего подойдут следующие части:

спинная часть – толстый край, тонкий край, антрекот

толстый филей (оковалок)

вырезка

Мясо должно быть упругим при нажатии, равномерного цвета и без посторонних запахов!

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Как мариновать стейк

Не используйте плотные маринады! Обычно хорошее мясо достаточно приправить перцем, а так же кинуть веточки тимьяна, розмарина и пару зубчиков чеснока на сковороду перед жаркой.

Доводите мясо по вкусу с помощью соусов.

Не солите стейк в начале! Соль вытягивает соки из мяса. Лучше посолить стейк в самом конце.

⠀ Как пожарить стейк

Чтобы стейк не получился «подошвой», его нужно правильно приготовить. Не бойтесь жира! Он дает сочность готовому стейку.

Лучше всего обжарить его на большом огне до карамельной корочки. До нужной степени прожарки стейк лучше довести уже в духовке.

Если у вас нет такой функции, лучше запастись кулинарным термометром.

Стейк обязательно должен отдохнуть после приготовления 7–8 минут. Это очень важный процесс доготавливания, когда температура внутри стейка продолжает расти:

52–55 °С – rare (после отдыха 58 °С)

55–60 °С – medium rare (после отдыха 63 °С)

60–65 °С – medium (после отдыха 70 °С)

70° – well done (после отдыха 75 °С)

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Источник: Instagram – milan.i.m

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