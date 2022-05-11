Гороскоп на 12 мая 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 12 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Посвятите день управлению своими деньгами. Звезды обещают вам умножение капитала.

Телец

Возьмите все в свои руки, ведь вашей энергии хватит на все.

Близнецы

Экстрасенсы говорят, что сегодня вам предстоит приятный сюрприз. Приготовьтесь, мы взлетаем!

Рак

Сегодня у вас может очнуться желание пустить деньги на ветер. Но помните, что вам еще нужно дожить до зарплаты.

Лев

Дело, над которым вы очень много работали, принесет свои плоды.

Дева

Сегодня звезды наделят вас способностью не только быстро заводить новые знакомства, но и с легкостью расставаться с теми людьми, которые тянут вас ко дну.

Весы

12 мая вы захотите новых ощущений, но не факт, что хороших. Постарайтесь обуздать свою ревность.

Скорпион

Здоровый азарт – это всегда хорошо. Если решите с кем-нибудь соревноваться, смотрите не заиграйтесь.

Стрелец

Сегодня вам с легкостью будет прибегать к тому, что еще вчера казалось невозможным.

Козерог

Энергия и уверенность в себе – главные ваши путеводители на сегодня.

Водолей

Вам захочется устроить свой быт. Именно к вам можно применить фразу «Все в доме».

Рыбы

Вы погрузитесь сегодня в водоворот событий.

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