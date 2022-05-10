Как помочь ребенку стать успешным: советы от Алены Куриловой

Самое большое счастье для каждого родителя – это здоровый, умный и успешный ребенок. Как помочь своему чаду развивать способности и таланты, рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящая Алена Курилова.

Как изготовить оберег для ребенка

Для развития тяги к знаниям, заинтересованности в творческих успехах и стремления к победам, лидерству используют оберег из листьев папоротника:

Листья папоротника нужно высушить и зашить в подушку.

Цвет нужно выбрать синий или фиолетовый.

Подушку положить в изголовье ребенку, под большую подушку или матрас.

Алена Курилова советует каждый год менять содержимое подушечки, то есть высушивать новые листья. Старые – не жечь, не бросать в воду или в мусор. Их нужно просто положить на землю.

«Перед экзаменами суеверные студенты очень часто кладут книжку под подушку. Лист папоротника намного сильнее для развития умственных способностей. Определенного дня сбора листьев папоротника нет. Годится весь летний период», — говорит потомственная ясновидящая.

