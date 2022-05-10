Гороскоп на 11 мая 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 11 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Сосредоточьтесь на своих финансовых делах. Приведите их в порядок.

Телец

Сегодня у вас проснется невероятная работоспособность, которая удивит не только вас самих, но и всех окружающих.

Близнецы

Постарайтесь показать себя с выгодной стороны. И помните, что терпение и труд – все перетрут.

Рак

У вас может возникнуть чувство дежавю. Вы можете встретить человека из прошлого.

Лев

Сегодня окружающие будут пытаться вывести вас из себя. Но ваша основная задача – это сконцентрироваться на работе.

Дева

Звезды говорят, что 11 мая вам захочется с кем-нибудь поговорить по душам. Поверхностные разговоры вам порядком уже надоели.

Весы

Ваше пламя может разгореться с новой силой из-за мельчайшей искры. Экстрасенсы советуют вам не вступать в конфликтные ситуации.

Скорпион

Посвятите сегодняшний день отдыху. Грандиозные задачи, которые вы хотите перед собой поставить, подождут немного.

Стрелец

У вас могут возникнуть затруднения в общении с людьми. Попытайтесь быть более лояльными, чтобы избежать ссор.

Козерог

Сегодня в спектакле вашей жизни вы сыграете главную роль. Вам захочется демонстративность. Впрочем, ни в чем не отказывайте.

Водолей

Вам рекомендуется провести день дома, занявшись семейными делами и приятными заботами.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут отличаться повышенным интересом и желанием проникнуть в чужие тайны.

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