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Евровидение-2022: какие страны выступят в первом полуфинале

09.05.2022

Как известно, 29 марта во время жеребьевки в Турине был объявлен порядок выступлений участников песенного конкурса Евровидение-2022. Представитель Украины – группа «Kalush Orchestra» с песней «Stefania» – будет выступать 10 мая в первом полуфинале под номером 6.

Евровидение 2022: страны — участницы первого полуфинала

Порядок выступлений участников первого полуфинала, который состоится 10 мая:

  1. Албания: Ronela Hajati — «Sekret»
  2. Латвия: Citi Zēni – «Eat Your Salad»
  3. Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
  4. Швейцария: Marius Bear — «Boys Do Cry»
  5. Словения: LPS — «Disko»
  6. Украина: Kalush Orchestra — «Stefania»
  7. Болгария: Intelligent Music Project — «Intention»
  8. Нидерланды: S10 — «De Diepte»
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
  10. Португалия: MARO — «Saudade Saudade»
  11. Хорватия: Mia Dimšić – «Guilty Pleasure»
  12. Дания: REDDI — «The Show»
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – «Halo»
  14. Исландия: Systur — «Með Hækkandi Sól»
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
  16. Норвегия: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
  17. Армения: Rosa Linn — «Snap»


Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

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