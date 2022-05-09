Евровидение 2022: страны — участницы первого полуфинала

Евровидение-2022: какие страны выступят в первом полуфинале
09.05.2022
Как известно, 29 марта во время жеребьевки в Турине был объявлен порядок выступлений участников песенного конкурса Евровидение-2022. Представитель Украины – группа «Kalush Orchestra» с песней «Stefania» – будет выступать 10 мая в первом полуфинале под номером 6.
Порядок выступлений участников первого полуфинала, который состоится 10 мая:
- Албания: Ronela Hajati — «Sekret»
- Латвия: Citi Zēni – «Eat Your Salad»
- Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
- Швейцария: Marius Bear — «Boys Do Cry»
- Словения: LPS — «Disko»
- Украина: Kalush Orchestra — «Stefania»
- Болгария: Intelligent Music Project — «Intention»
- Нидерланды: S10 — «De Diepte»
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
- Португалия: MARO — «Saudade Saudade»
- Хорватия: Mia Dimšić – «Guilty Pleasure»
- Дания: REDDI — «The Show»
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – «Halo»
- Исландия: Systur — «Með Hækkandi Sól»
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
- Норвегия: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
- Армения: Rosa Linn — «Snap»
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