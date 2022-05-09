9 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

9 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, почитают святых, а также почитают память погибших во время Второй мировой войны. Кроме того, 9 мая ― Степанов день и день Василия Амасийского. Какие праздники 9 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

9 мая ― праздники:

Второй день памяти и примирения;

День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Дни памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине в 2022 году ― 8 и 9 мая. В 2022 году Украина отмечает 8–9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии россии, которая посягает на нашу независимость и территориальную целостность, само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе. В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты ― русская версия имперского национализма и фашизма. В связи с ситуацией, традиционный ранее лозунг «Помним ― побеждаем!» в этом году на государственном уровне видоизменен и звучит так: «Победили нацистов – победим и рашистов!»

День победы над нацизмом во Второй мировой войне ― государственный праздник в Украине, который официально отмечается 9 мая, начиная с 2016-го года. Он пришел на смену советскому празднику Дня Победы, который праздновали в СССР, а затем и в Украине до 2015 года включительно. Из-за декоммунизации после 2014 года было отменено празднование «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и был принят новый закон, который установил в Украине запрет на пропаганду и публичное использование нацистской и коммунистической символики. Из законодательства исчез термин «Великая отечественная война». Также в новом празднике происходит смещение акцента из истории военных действий на истории конкретных людей. Также в законе указано, что это не праздник, а день памяти и чествования погибших. В 2022 году 80% украинцев считают, что нужно чествовать погибших в войне, а не праздновать победу.

9 мая ― Церковные праздники

День святого Василия Амасийского у православных христиан ― 9 мая. Василий Амасийский ― христианский святой, епископ Амасийский. Почитается в лике святых как священномученик. Святой Василий Амасийский был епископом Амасии, столицы Понта, и участвовал в Анкирском Соборе 314 года и Новокесарийском Соборе 320 года. Его арестовали и отрубили голову за поддержку христиан. Тело выбросили в море, но позже чудесным образом были найдены мощи Василия Амасийского.

9 мая ― День ангела

9 мая много людей отмечают свои именины. Если вы креститесь в этот день, то можете получить такие церковные имена: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

9 мая ― народные приметы и традиции:

Если утром будут заморозки ― есть вероятность их возвращения на неделе.

9 мая нужно встречать ласточек, возвращающихся из теплых краев.

Считается, что 9 мая ― лучший день для посадки овощей.

9 мая ― что можно и нельзя делать в этот день:

заниматься тяжелой физической работой;

делать в доме уборку;

ругаться и сквернословить;

грустить и допускать плохие мысли.

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