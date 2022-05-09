Что такое аннексия и зачем путину аннексия украинских территорий?

Что такое аннексия
09.05.2022
Аннексия — насильственное включение государством в свой состав, полностью или частично, на территории другого государства или нации.
illustration — Oleksandr Grekhov
Аннексия как метод приобретения территориального суверенитета может осуществляться одним из 4 способов:
- территорию завоевывает или покоряет аннексирующее государство;
- территория аннексируется вследствие прекращения существования государства как такового, иногда под названием «мирная аннексия» (например, присоединение Техаса и Гавайских островов к США, Ньюфаундленду – находилось под юрисдикцией Великобритании – в Канаду с учетом мнения населения);
- осуществление аннексии без согласия населения (например, аннексия турецких провинций Боснии и Герцеговины Габсбургской монархией 1873-1908 и турецкого острова Кипр Великобританией 1914);
- территория аннексируется в состоянии подчинения аннексирующему государству (например, аннексия острова Пенанг (Малайзия) Великобританией в 19 в. и Корее Японией 1910).
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