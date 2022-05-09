График магнитных бурь на май 2022: как справиться с плохим самочувствием
В этом мае будет сразу несколько магнитных бурь разной силы. Чтобы метеочувствительные люди могли подготовиться к неприятным последствиям, мы составили график магнитных бурь на май 2022 года.
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Взрывы на Солнце со временем достигают нашей планеты и вызывают возмущения в магнитном поле Земли. Эти возмущения, или геомагнитные бури разной силы, могут отражаться на работе чувствительных приборов и на живом мире. Бытует мнение, что особо чувствительные люди страдают из-за сильных магнитных бурь.
Магнитные бури в мае 2022
- 1 мая;
- 6―9 мая;
- 13―15 мая;
- 23―27 мая.
Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием
Чувствительными к магнитным бурям могут быть люди с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системой. Некоторые люди очень остро воспринимают изменения в погоде, переживают и нервничают. Эти переживания могут ухудшать состояние здоровья человека.
Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы
- Соблюдать режим дня, не работать по ночам.
- Регулярно бывать на свежем воздухе.
- Пить много жидкости.
- Не встревать в конфликты, особенно на работе.
- Не планировать что-то важное или дальние поездки, особенно если страдаете хроническими заболеваниями.
- Иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно или в случае обострения.
- Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.