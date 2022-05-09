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График магнитных бурь на май 2022: как справиться с плохим самочувствием

09.05.2022

В этом мае будет сразу несколько магнитных бурь разной силы. Чтобы метеочувствительные люди могли подготовиться к неприятным последствиям, мы составили график магнитных бурь на май 2022 года.

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Взрывы на Солнце со временем достигают нашей планеты и вызывают возмущения в магнитном поле Земли. Эти возмущения, или геомагнитные бури разной силы, могут отражаться на работе чувствительных приборов и на живом мире. Бытует мнение, что особо чувствительные люди страдают из-за сильных магнитных бурь.

Магнитные бури в мае 2022

  • 1 мая;
  • 6―9 мая;
  • 13―15 мая;
  • 23―27 мая.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Чувствительными к магнитным бурям могут быть люди с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системой. Некоторые люди очень остро воспринимают изменения в погоде, переживают и нервничают. Эти переживания могут ухудшать состояние здоровья человека.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Соблюдать режим дня, не работать по ночам.
  • Регулярно бывать на свежем воздухе.
  • Пить много жидкости.
  • Не встревать в конфликты, особенно на работе.
  • Не планировать что-то важное или дальние поездки, особенно если страдаете хроническими заболеваниями.
  • Иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно или в случае обострения.
  • Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.

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