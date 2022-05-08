Гороскоп на 9 мая 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 9 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Этот день пройдет очень спокойно и радостно. Наконец-то вы сможете увидеться со своими родными и провести с ними время.

Телец

Позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии. Если вы чувствуете, что не хватает сил и энергии, возьмите перерыв во всех своих делах.

Близнецы

Астрологи советуют не сидеть в этот день дома в закрытой комнате, ведь звезды приготовили приятные и теплые встречи.

Рак

Не пугайтесь, если сегодня что-нибудь пойдет не по плану. Экстрасенсы рекомендуют быть открытыми для неожиданностей, чтобы ощутить жизнь со всеми его сюрпризами.

Лев

Этот день будет богат разными эмоциями. Утром вы можете быть в отличном настроении, а к обеду все перевернется с ног на голову.

Дева

Сегодняшний день принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета.

Весы

Попробуйте начать новое дело. Это может быть любимое занятие или давняя мечта, которую вы постоянно откладывали.

Скорпион

Не наказывайте себя за невыполненное задание, попытайтесь отдохнуть от тяжелой работы, чтобы с чистым умом браться за дело.

Стрелец

Внезапные и непредвиденные расходы или финансовые потери, связанные с риском в коммерческих сделках, негативно отразятся на семейном бюджете.

Козерог

Этот день нужно посвятить себе и своему покою. Оставьте все дела на потом и насладитесь одиночеством.

Водолей

Сегодня все будет способствовать успешному выполнению важных задач. Нужно только правильно распорядиться своим временем.

Рыбы

В этот день рыбы способны разобраться в запутанной проблеме, обнаружив пути ее решения. Их планы будут отличаться четкостью, а действия – эффективностью.

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