Ко Дню матери судьи «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними.

Я рос в бедной семье, денег на одежду для меня никогда не было. Донашивал вещи своего брата. Конечно, одежда была мне не по размеру: большая и висела на мне, как на вешалке (улыбается. — Прим. ред.). Особенно большой была обувь. Мама придумала засовывать в нее носки. То есть одни носки я надевал, а еще одни – заталкивал в ботинки. Конечно, в школе все смеялись надо мной, присутствовал буллинг. Я плакал дома, расстраивался. Мама всегда много работала, у нее было очень мало времени, она шила женскую одежду. И шила очень хорошо! Когда мне было 10-12 лет, я никак не мог понять, почему мама не может мне сшить хотя бы одну рубашку, чтобы я ходил в ней в школу. Я об этом спрашивал и спрашивал. Прошло довольно много времени, и однажды вечером, в мой день рождения, дома меня ждал подарок – мама специально для меня сшила очень-очень хорошие рубашки! Это было настолько неожиданно, я очень обрадовался! И тут же спросил: «Если ты могла мне сшить рубашки, почему не сделала этого раньше?» Оказалось, мама просто не умела шить мужские рубашки. Она специально записалась на курс шитья мужских вещей, ходила учиться после работы. С тех пор у меня не было проблем с одеждой. А две рубашки, которые подарила мама, я носил каждый день, настолько они мне нравились!

Кроме того, все дети в нашей семье стирали и гладили одежду. А мама купила специальную ткань, стилизованную под мятую, которую можно было не гладить. Это были любимые рубашки, я носил их с гордостью и рассказывал всем, что их сшила мама.

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Пожалуй, самые теплые воспоминания – как мы вместе всю весну, лето и осень ездили в лес – собирать грибы. Сейчас, думаю, это будет невозможно под Киевом еще много лет. И мама вот как раз в этот день – как на фото – сказала, что еще в жизни так много и так классно в один год не отдыхала за тихой охотой.

Важнейший урок мамы – единство и поддержка семьи – это воспитывалось у нас с самого детства.

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Самый большой мамин страх был – летать. Она всегда говорила «ни за что». А потом мы с маленькой Веруней были в Париже, у меня не было няни, денег на нее… И мама, преодолев свой страх, села на самолет, чтобы быть рядом со мной и помогать. Сама. Мой личный супергерой.

Мама всегда все решала и делала по любви! Я следую только ее примеру!

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