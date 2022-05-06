Оккупанты из России атакуют артиллерией и авиацией украинские города. Они выбирают целями гражданские объекты, и в опасности пребывает любой человек. Большинство родителей не представляет, что говорить детям о войне, как им объяснить насилие со стороны россиян. Как говорить с детьми о войне в Украине, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 3 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Мир, полный любви и добра, который мы так долго строили, в опасности. Как объяснить детям, что произошло в Украине и почему они вынуждены покинуть родной дом? Как помочь им адаптироваться за границей и жить дальше? Можно ли называть войну войной в разговоре с ребенком? Эти вопросы задают себе все родители. Психолог Андрей Жельветро считает: ограничиваться этим словом или искать соответствующие замены, а также как объяснять ― зависит от возраста ребенка. Главное — не молчать.

«Детям обязательно нужно объяснять, они должны понимать, что происходит. Нельзя делать вид, что это какая-то игра или сон», ― говорит психолог.

Большинство украинских звезд с первого дня войны называли вещи своими именами и откровенно рассказывали все детям.

Певица Ольга Цыбульская и ведущий Даниэль Салем говорят, что трудно что-то выдумывать, когда за окном непрерывно раздаются взрывы.

Певица сказала сыну, что россия пришла в Украину войной, что сейчас стреляют, раздаются взрывы, и вокруг большая опасность.

А Салем подчеркнул, что в семье они никогда не дают завуалированную информацию, потому сказали, что у нас война, что россияне напали на Украину.

А бывают такие ситуации, когда даже родителям трудно объяснить все ребенку. Марина Боржемская сообщила, что когда нашли тело маленького Саши, которого искали всей Украиной, ее дочь очень близко приняла это к сердцу и просто впала в истерику. Она спрашивала только одно ― за что нам это все?

Ольга Цыбульская также затруднилась ответить на вопрос сына Нестора ― почему на нас напали российские захватчики.

Жельветро в таких случаях советует прибегать к сценариям из знакомых детям мультфильмов и игр, где добро побеждает зло. Объяснять, что на Украину напал злой человек, однако у нас есть смелые мужчины и женщины в ВСУ, которые нас защищают.

Чтобы ребенок переживал меньше ужасов ― нужно контролировать свои эмоции, когда узнаете о событиях с войны, а также фильтровать их для ребенка.

Телеведущая Елена Фроляк говорит, что нужно знать, что твой ребенок смотрит. Но надо привлекать детей и к работе дома, чтобы они не тратили время на чтение телеграм-каналов.

Телеведущий Вадим Карпяк говорит, что превратил эвакуацию детей в путешествие.

Андрей Жельветро подтверждает эффективность этих мер. Также можно устроить свой мир для детей из разложенных на кровати игрушек, квест из похода по государственным учреждениям и по возможности показать, что ваш ребенок не один в такой ситуации. Важно найти детей, с которыми можно общаться на одном языке.

У детей должна быть жизнь, они не должны быть в панике во время воздушной тревоги.

Так, Ольга Цыбульская призналась, что решила проблему с паникой у сына, когда психолог посоветовала ей в первую очередь привести в порядок свои нервы.

Наш психолог Андрей Жельветро дает три совета, чтобы ребенку было легче во время войны:

Настройте тактильный контакт, чтобы ребенок чувствовал безопасность. Обсуждайте чувства ребенка. Если он не может выразить эмоции ― можно помочь. Например, если ребенок увидел взрыв, нужно объяснить, что эмоция от этого ― страх, и что взрослый тоже боится. Дайте возможность эмоциям выйти наружу. Важно, чтобы у ребенка эта травма не законсервировалась. Не важно как.

Не стоит говорить ребенку, что его страх пустой, обесценивать его, нельзя обвинять и нивелировать его чувства. Поддерживать детей надо всеми способами.

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