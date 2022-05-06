С 24 февраля идет полномасштабное вторжение россии в Украину. Россияне атакуют гражданские объекты, однако даже в укрытиях украинцы не прекращают творить ― песни, стихи, пародии на оккупантов. Как украинцы поднимают боевой дух творчеством, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 3 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Даже во время войны украинцы не перестают развивать творчество ― оно вышло на новый уровень. Творчество не только поднимает боевой дух ВСУ, но ударяет в самые болезненные точки российских оккупантов. Как изменилось творчество украинцев во время войны, смотрите в сюжете.

Всеукраинская любовь к народным героям объединяет ― это доказано. Простые девушки из разных уголков Украины составляют новые баллады, которые посвящают известным нам героям и руководителям обороны Украины. Это Ким, Арестович, Залужный, Дегтяренко и все воины ВСУ.

Участница Нацотбора на Евровидение 2022 года Roxolana в англоязычной песне обратилась к миру от имени украинских детей, которых убили россияне.

Украинские певцы перешли на военное творчество ― их песни либо разрывают сердце тоской, либо настраивают на бой патриотическим настроением.

Певец Сергей Бабкин написал не одно стихотворение об ВСУ, а также переписал текст песни «Солдат».

Певец Артем Пивоваров написал песню о войне Украины с россией.

Только ленивые не вписали в свое творчество направление, по которому следует «русский военный корабль». В частности, о нем спел Коля Серга. Еще один его хит стал популярен за пределами Украины ― «Ду-ду-ду, вынесем орду». На его творчество обиделась русская пропагандистка Ольга Скабеева.

Телеведущая Леся Никитюк не сдерживает себя в творчестве. Чего только стоит ее песня «Сіла птаха», которую она выпустила, пародируя пропаганду россии о биолабораториях в Украине.

Действеннее юмора только «Байрактар», которому посвятили даже игру в приложении «ДІЯ». Украинцы с марта могут снимать напряжение, защищая блокпост от россиян «Байрактаром».

Воин ВСУ Тарас Боровок посвятил песню «Байрактару», которая стала сверхпопулярной в Украине и порадовала даже самого владельца производства ― Байрактара.

Комики продолжают устраивать стенд-ап шоу, однако в укрытиях и метро ― там они шутят о наших врагах, чтобы поднять настроение украинцам.

Фактически основательница украинского юмора Верка Сердючка пошла дальше всех ― ее песня о балерине вдохновила певицу Jerry Heil на песню «Геть з України, москаль нєкрасівий».

Андрей Данилко проанонсировал песню «Путин, чтобы ты сдох», однако неизвестно до конца ― это была просто шутка, или он уже пишет ее.

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