Продолжается 72-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в военной и информационной борьбе. Каждый день обычные люди совершают героические поступки. Украинские звезды также бросили свои силы на спасение Родины. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут об основных событиях, произошедших за это время, в 3 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы каждый день приближают победу ВСУ над российскими оккупантами. Герои духом не падают, ведь поддерживают Украину большинство стран мира.

Что будет в 3 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 06.05.2022

Кто из украинцев и иностранцев чем, где и как помогает ВСУ? Где воюет экс-участник «Холостячки» Илья Рыбальченко? Как Тарас Тополя успевает воевать и снимать клип с Эдом Шираном? На что вдохновила служба в ВСУ Макса Барских? Что впервые сделал певец Владимир Дантес после развода с Надей Дорофеевой? И какие отношения у украинских звезд с родственниками, живущими в россии?

Как объяснить детям, что произошло в Украине и почему они вынуждены покинуть родной дом? Что советуют делать психологи и как звезды объясняли своим детям, почему россия напала на Украину?

Кто из украинских мужчин стали секс-символами во время полномасштабного вторжения россии в Украину? Что известно о руководителе Азова, Алексее Арестовиче, Виталии Киме, киборге Артуре Тураеве и украинках, которые служат в армии?

Как изменилось творчество украинцев во время войны? Что поднимает боевой дух ВСУ и бьет в самые болезненные точки российских оккупантов? Об украинском творчестве во время полномасштабного вторжения россии.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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