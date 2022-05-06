Надежда Матвеева рассказала о волонтерстве

Надежда Матвеева, ведущая проектов «Все буде добре. Надійні поради», «Невероятная правда об украинцах», «Счастливые за семь дней», в рамках информационного марафона «Единые новости» рассказала о волонтерстве во время войны, эвакуации мамы из Ирпеня и «Надійні поради», которые ежедневно дает зрителям СТБ.

В гостевой студии Яны Брензей (Вікна.Новини) Надежда рассказала, как изменилась ее жизнь, и почему ее маме пришлось дважды покидать дом из-за российской агрессии.

«Мама была в Ирпене до того момента, как началась эвакуация. Мне пришлось буквально уговаривать ее, чтобы она уезжала, потому что мама была уверена, что она дома в безопасности и ничего страшного не произойдет. Никто не ожидал, что враг будет столь жесток к мирному населению. Мама уехала. И как только появилась возможность, вернулась домой. Сейчас она находится в Ирпене. В доме повреждены только окна, постепенно включают газ, свет. Она всей душой ждет победы и делает все возможное для того, чтобы это произошло быстрее.

Чувства, забирающие твой дом, уже невозможно оставаться там, где ты чувствуешь себя счастливым – это тяжело. Из Крыма мама сама хотела уехать. Потому что она хотела жить поближе ко мне, она хотела, чтобы Крым был украинским. Но сейчас у нее желания уезжать не было, как и у всех нас. Мы вынуждены были убегать от войны».

Сейчас Надежда Матвеева вернулась в столицу. Она не только ежедневно дает «Надійні поради», помогающие обезопасить себя и родных во время полномасштабного вторжения России в Украину, но и активно волонтерит и призывает украинцев приобщиться.

«Мы вынуждены получать новые знания, соответствующие времени. Должны быть вооружены информацией, которая поможет сохранить жизнь. Команда, создающая «Надійні поради», нацелена на то, чтобы каждый наш зритель чувствовал, что имеет всю необходимую информацию для того, чтобы выжить, держаться, сохранить равновесие. Еще очень важно, чтобы мы оказывали поддержку, уверенность, что все будет хорошо. Я шокирована происходящим в нашей жизни. Но эти мысли следует отгонять и браться за дело, – делится телеведущая. – Я охотно присоединилась к благотворительному фонду «Твоя опора», который помогает детским домам, детским приютам, детям во время войны, а также нуждающимся в помощи. Я делаю и денежные взносы в благотворительный фонд и просто работаю руками. Расфасовываем гуманитарную помощь из всех уголков мира и из Украины, грузим ее, помогаем, чтобы она попадала туда, где крайне необходима. Кстати, я очень хочу пригласить всех, кто испытывает желание помогать, приобщаться к волонтерской работе, в том числе к фонду Твоя опора. Там встретимся».

Напомним, рубрика «Надежные советы» выходит на СТБ ежедневно в 6-минутном межпрограммном блоке в начале каждого часа. Это простые, но важные правила, которые помогут сохранить здоровье, решить проблемы в тылу, обезопасить себя и родных во время войны.

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