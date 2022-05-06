Григорий Решетник рассказал, как говорить с детьми о войне

Во время войны родителям приходится объяснять своим детям, что не могут понять даже взрослые. Почему они должны спать в темных сырых подвалах, а не в своих теплых кроватях? Почему семья должна была бежать под обстрелами и оставить дома любимые игрушки? Почему теперь опасно играть на детских площадках?

Многодетная семья телеведущего Григория Решетника, несмотря на возможность уехать за границу, осталась в Украине. Семья уехала гостить к родственникам в Ивано-Франковск. Отец троих сыновей рассказал, как общается с детьми во время войны.

Особенно эмоционально реагирует средний сын Дмитрий, ему пять лет. Когда он слышит сирены, это эмоционально сложно. Конечно, дети очень многое уже знают о войне и постоянно спрашивают: «Папа, когда будет победа?»

Даже полуторагодовалый Саша на эмоциональном уровне чувствует, что есть какая-то опасность. Поэтому важно уделять особое внимание психологическому состоянию детей во время или даже после войны.



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