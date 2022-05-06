Гороскоп на месяц — май 2022

Гороскоп на май 2022 года от победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Яны Пасынковой поможет правильно составить планы на месяц. Что вас ждет в профессиональной деятельности и в личной жизни — читайте в гороскопе на май 2022 от лучшего экстрасенса страны.

Овны

Май заставит вас изрядно понервничать. Вы вдруг ясно поймёте, что проверенные годами навыки, опыт и модель поведения не работают. Мир как бы говорит вам — «как было раньше не прокатит». Придётся начинать с простого, с самого начала. Вообще, чем проще вы будете, тем скорее вернете себе желаемое! Отпадут няньки и защитники и придётся делать всё самим!

Тельцы

За долгое время вы сможете «вынуть голову из песка». Многие внутренне ощущают облегчение, у многих к стрессу выработается иммунитет, отпадет потребность страдать! Вы сами себя вытащите из любой страшной ситуации! Только после всего не забудьте заняться своим здоровьем! И физическим и психическим!

Близнецы

У вас идёт большая Чистка, которая без потерь не проходит. С кого возьмут монетой, с кого здоровьем…Чтобы не случилось — помните: судьбе виднее, что нам хорошо, что плохо, что нам дать а что забрать. Нам остаётся лишь довериться ей и надеятся, что возьмут деньгами. Большое внимание и заботу уделяйте родителям и старикам!

Раки

Не позволяйте своим страхам одолеть вас, затмить здравый смысл, парализовать деятельность. Если источник страха реален — бегите от него физически, если вам не по себе от новостей — не смотрите, если от друзей — не общайтесь! Придите в себя, делайте что-то, выходите из ступора!

Львы

Беспочвенное нытьё просматривается и в вашем поведении в мае. Нет, поводов пострадать можно насчитать много, но как-то они вас лично почти не касаются. Поэтому пора выходить в люди и быть полезными своими действиями. Хотите уехать — пожалуйста! Хотите стать частью важного процесса — вперёд! Расширить свои горизонты мир вам даст! Не зевайте!

Девы

Весенние хлопоты прошлого года вернуться к вам сейчас. В виде людей, прошлых начинаний или ранее освоенных навыков. Каждый из вас будет знать что делать, когда у других будет ступор. У каждого будет дежавю! Вернутся и люди из прошлого, которые напомнят вам важную истину: «люди не меняются». Не тратьте на них энергию и силы, посылайте их туда, откуда пришли!

Весы

Сначала будет неожиданно плохо, потом очень хорошо. Это и про внутреннее состояние и про внешние события. Вы давно уже не верите в героев, мир должен это исправить! Он вам сначала сделает проблему — а потом даст героя, которые всё решит! Принимайте всё с благодарностью!

Скорпионы

Так стремительно меняются люди и события вокруг вас, что Вы перестаете понимать кто друг, кто враг. На всякий случае будете подозревать всех подряд! Так и нужно! И так много вашего личного уже растаскали как базарные бабы. Научитесь больше молчать о важном и сокровенном!

Стрельцы

Месяц про Потерпеть, достойно пережить удары судьбы и смиренно отнестись к Новым соседям. Ваша жизнь в мае — большая коммунальная квартира со всеми ее «прелестями». Мужайтесь! Это временные условия!

Козероги

Тепло действует на вас волшебно. Вас так и будет распирать от новых идей, планов и чувств! Вы готовы будете украшать мир вокруг себя! Изобретательность и находчивость облегчат жизнь всем на вашем пути! Смена внешности тоже про вас!

Водолеи

Сначала здоровье! Уж очень тяжко нам дались последние пару месяцев. И как бы мы не делали вид, что «это всего лишь царапина», на деле там глубокая свежая рана… пришло время позаботиться о себе! Принимаем заботу и поддержку в любой форме!

Рыбы

В первой половине мая берегите свои силы! Не нужно никаких больших покупок, кредитов, фонтана эмоций. Это очень дорого вам обойдётся. Будьте сдержаннее и спокойнее. Помните, что Счастье любит Тишину! Ещё рано делиться хорошими новостями, дайте им время созреть!

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