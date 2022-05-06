Гороскоп на 7 мая 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 7 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Сегодня вы превратитесь в супермена, энергия которого будет идти через край.

Телец

Если вам нужно решить какие-либо задачи, постарайтесь посмотреть на них под новым углом.

Близнецы

7 мая окружающие захотят поделиться с вами своим опытом или дать совет. Но не стоит воспринимать это как личное оскорбление.

Рак

Некоторые события могут сегодня выбить вас из колеи.

Лев

Сегодня у вас проснется лидерство. Больше уверенности в себе и вам все удастся.

Дева

В этот день окружающие попытаются испытать ваше терпение. Постарайтесь упускать пар постепенно, не вываливая на них сразу весь свой гнев.

Весы

Вас ждут сюрпризы, благодаря которым вы можете переоценить свои ценности.

Скорпион

Откройтесь новым мыслям и не рубите с плеча.

Стрелец

Ваши организаторские возможности могут сегодня сыграть вам на руку.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу держаться подальше от сплетен и интриг.

Водолей

Вам следует научиться варьировать, чтобы избежать многих проблем.

Рыбы

Вам может прийти неожиданное предложение. Но прежде чем принимать окончательное решение, взвесьте все за и против.

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