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Погиб журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов

05.05.2022

4 мая стало известно о смерти журналиста и защитника Украины Александра Махова, который работал на телеканалах «Дом» и «UA». О гибели Александра Махова сообщил журналист «Радио Свобода» Марьян Кушнир.

Журналист Александр Махов погиб от обстрелов оккупантов по Изюмом

Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua

Александр был родом из Луганской области, участником боевых действий и военным корреспондентом. 24 февраля журналист объявил, что идет на войну.

«Я ветеран и резервист, и я иду на войну. Настало время освободительной войны! Буду биться и убивать — сколько буду иметь сил. Служу украинскому народу!» — писал Махов. Журналист регулярно публиковал фото с фронта и рассказывал о боях.

Журналист Александр Махов погиб от обстрелов оккупантов по Изюмом

Фото: Facebook (O.Makhov)

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