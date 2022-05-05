5 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

5 мая сразу несколько церковных, профессиональных и международных праздников. 5 мая — Нафанаила, Луки, Климента, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью и день гигиены рук. Чем особенное 5 мая ― читайте в материале.

5 мая 2022 года ― четверг. Идет вторая неделя после Пасхи, и у украинцев все еще длится поминальная неделя. Кроме этого, 5 мая на международном уровне закреплены праздничные и торжественные дни.

Какие праздники попадают на 5 мая

Всемирный день гигиены рук;

Всемирный день легочной гипертензии;

Международный день акушерки;

Международный день борьбы за права людей с инвалидностью;

День карикатуристов.

Всемирный день паролей.

При поддержке Всемирной организации здравоохранения в 5 день 5 месяца отмечают День гигиены рук ― символично, так как на руках по 5 пальцев. Идея торжественного дня — популяризировать гигиену для сохранения здоровья и жизней людей, так как много заболеваний можно получить, элементарно не моя руки.

Всемирный день легочной гипертензии. Около 30 организаций приняли решение ежегодно обращать внимание общественности на то, как трудно лечить легочную гипертензию, на тяжелое состояние людей с этим заболеванием, которым часто качественное лечение просто недоступно.

Международный день акушерки. С 1991 года ежегодно 5 мая почитают профессию акушерки ― врача, который больше всего помогает приносить в этот мир новые жизни. Идею внесли на Международной конференции акушерок, которая существует с 1919 года. Именно акушерки должны иметь большой багаж медицинских знаний, чтобы не только помогать роженицам, но и оперативно принимать важные решения, в случае осложнений при родах.

Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. С 1992 года 5 мая всем напоминают о правах людей с инвалидностью, так как часто особенно в постсоветских странах у них большие проблемы с передвижением, трудоустройством и жизнью со своими заболеваниями.

День карикатуристов посвящен выпуску цветного издания The Yellow Kid в 1895 году. Часто, люди именно через карикатуру могут выразить проблемы, которые существуют в обществе, но также именно ироничная карикатура дает возможность посмеяться даже над самим собой.

Всемирный день паролей отмечают в первый четверг мая. 20 наиболее распространенных паролей составляют 10,3% вообще используемых паролей. Создание надежного пароля ― трудоемкое задание. С 2017 года было принято решение вводить требование — 8-значный пароль, в котором используются символы разных регистров, знаки и цифры. Но как запоминать сгенерированный случайным образом пароль? Ведь использование ключевого слова становится все более опасным. Все вопросы о кибербезопасности ежегодно поднимают благодаря этому дню.

Церковные праздники 5 мая

Пpеподобного Феодора Сикеота .

Федор Сикеот ― византийский святой, аскет, отшельник, епископ, священник, монах, целитель и чудотворец. Учредил Сикейский монастырь. Мать с детства собиралась его отправить на военную службу, но ей явился святой Георгий, который запретил даже думать об этом. В результате, в услужении Господу он стал епископом и был таким известным, что Патриарх Фома ходил к нему получить благословение.

Апостолов Нафанаила, Луки, Климента.

С этим днем в украинской культуре связаны традиции посещать умерших, убирать на кладбищах, поминать предков. Также день Луки в мае считается одним из самых счастливых и удачных.

5 мая ― День Ангела

Сегодня, 5 мая, день Ангела отмечают Виталий и Теодор. Также, если кто-то решает крестить сегодня своего ребенка, то ему могут дать одно из этих крестильных имен.

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