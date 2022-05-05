Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Раф-кофе: рецепт от участника «МастерШеф. Битва сезонов»

05.05.2022

Раф-кофе — это горячий кофейный напиток из эспрессо, ванильного сахара и сливок, которые смешиваются и взбиваются паром из эспрессо-машины в питчере. Также его называют просто рафом. Как приготовить раф-кофе? Пошаговый рецепт приготовления от участника «МастерШеф. Битва сезонов» Шевы Димарика читайте в материале. 

Раф кофе

Ингредиенты:

  • кофе мелкого помола — 1 ч. л.
  • вода — 50 мл
  • сливки (10—11%) — 100 мл
  • сахар — 1 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Больше по теме: Холодный кофе: оригинальные рецепты

Приготовление:

  1. Влить в питчер сливки  и добавить обычный и ванильный сахар. 
  2. Приготовить 30 мл эспрессо и отправить к сливкам в питчер. 
  3. Взбить полученную смесь пароотводом до получения стойкой пены. 
  4. Перелить в подогретую посуду. 

Больше по теме: Кофейный ликер: рецепт пошагово

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить