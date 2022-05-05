Как выжить в доме без электричества, воды и газа в условиях войны? | Все буде добре

Как во время войны выжить в доме без газа, воды, электроэнергии и связи, рассказывает ведущая Надежда Матвеева в новой рубрике «Все буде добре» — «Надійні поради». Подробности – далее в материале.

Если нет воды

Запаситесь одноразовой посудой, чтобы не тратить драгоценные запасы на мытье тарелок. Если нужно умыться, помогут влажные салфетки, тоники для лица, для рук – антисептик. Для удержания воды в организме можно пить слегка подсоленную воду.

Для экономии воды можно сделать домашний умывальник из бутылки и шприца:

Шаг 1. Берем бутылку в 2 л. Откручиваем крышку и вырезаем в ней проем такого диаметра, как и взятый шприц (2,5 кубика).

Шаг 2. У шприца отрезаем носик и верхнюю часть.

Шаг 3. Шприц вставляем в отверстие в пробке бутылки. Шприц должен едва входить в отверстие во избежание утечек воды.

Шаг 4. Пробку со шприцем закручиваем обратно на бутылку. Дно бутылки обрезаем для заполнения ее водой. Крышку накручиваем на бутылку.

Шаг 5. Устанавливаем и пользуемся таким образом, чтобы перекрыть воду, вытягиваем поршень шприца наружу.

Не стесняйтесь пойти на улицу для туалета или используйте горшок. Так вы сэкономите примерно 10-15 литров в сливном бачке. В крайнем случае вы можете очистить активированным углем (марля, в нее кладем активированный уголь, помещаем в воду) и выпить эту воду.

Для приготовления пищи, купите уже сейчас газовое принуждение или спиртовку. Вычислите объем газа и закупите сухой спирт.

Нет принуждения и нужно подогреть воду, поставьте кастрюлю на два кирпича, под нее пару свечей и оставьте на всю ночь. Утром будет вода примерно в 80 градусов. Кто-то обязательно должен наблюдать за свечами, чтобы не случился пожар.

Разжигайте на улицах костер. Подготовьте для него деревянную мебель, уголь, металлическую посуду для приготовления пищи, спички, зажигалки. Найдите мангалы, фольгу и посуду из нее или сделайте яму в земле. Следите за огнем! Не допускайте пожаров!

Если нет электроэнергии и связи

Выключите все электроприборы из розеток. Обязательно купите радио на батарейках, чтобы узнать последние новости! Телефон и павербанк заряжайте при любом случае. Экономьте заряд. Договоритесь с родными выходить на связь, например, в 9 утра и вечера. Включайте телефон только в это время.

Попытайтесь зарядить телефон с помощью батареек. Нужен разъем для зарядки, 3 пальчиковых батарейки, последовательно соединенные между собой.

Исчезает связь, — поищите сеть на этажах выше земли, или переключитесь на другого оператора. В Украине сейчас действует национальный роуминг, и этот переход можно сделать совершенно бесплатно. Тарифы останутся те же.

Как подключиться к сети другого оператора:

Отключить автовыбор сети (на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

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