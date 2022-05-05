Гороскоп на 6 мая 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 6 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Судьба сегодня уготовила для вас урок. Впрочем, у него будет положительная окраска. Поэтому спокойно беритесь за решение сложных вопросов. Главное – сохранять разум ясным, а сердце открытым.

Телец

Тельцам сегодня нужно больше времени проводить с близкими людьми. Им как никогда нужна поддержка.

Близнецы

У семейных близнецов могут возникать мелкие ссоры из-за денег или быта. Старайтесь не зацикливаться на отрицательных моментах. Родственники, несмотря на надоедливость, могут помочь решить некоторые проблемы.

Рак

День будет очень насыщенным. Постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном отлично поможет снять напряжение и восстановить силы.

Лев

Экстрасенсы рекомендуют обратить внимание на свое здоровье. Постарайтесь нормализовать питание – на определенный период исключите из рациона сахар и продукты, содержащие дрожжи. Добавьте больше овощей и фруктов.

Дева

Начинается благоприятное время для запланированных дел в деловой сфере. Экстрасенсы рекомендуют браться за проекты, требующие высокой активности.

Весы

У Весов наступил благоприятный период для начала нового – отношений, работы. Вам будет просто заручиться поддержкой нужных людей.

Скорпион

Этот день экстрасенсы рекомендуют провести в движении – полезны будут физические нагрузки.

Стрелец

День пролетит в режиме нон-стоп: не успеете окончить одно дело, сразу будет появляться другое. Такой ритм вас подбодрит и поднимет настроение.

Козерог

Сегодня Козероги будут успешно и быстро решать рабочие вопросы.

Водолей

Водолеев ждет насыщенный и активный день. Вечер посвятите исполнению повседневных обязанностей, завершению недоделанных дел.

Рыбы

Перепалка с руководством может вас выбить из колеи. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

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