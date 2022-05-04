Евровидение 2022: когда будет и где смотреть полуфинал и выступление Украины

Евровидение 2022: когда пройдет
04.05.2022
Финал 66-го международного конкурса песни Евровидение пройдет на стадионе в Турине (Италия) в середине мая 2022 года. В нем примут участие 25 стран.
Когда «Евровидение-2022»?
Полуфиналы «Евровидения-2022» запланированы на 10 и 12 мая, а финал – на 14 мая. А проходить ивент будет на олимпийской арене PalaOlimpico. Напомним, что победителями «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin c песней «Zitti e buoni».
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