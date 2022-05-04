Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение 2022: когда пройдет

04.05.2022

Финал 66-го международного конкурса песни Евровидение пройдет на стадионе в Турине (Италия) в середине мая 2022 года. В нем примут участие 25 стран.

Евровидение 2022: когда будет и где смотреть полуфинал и выступление Украины

Когда «Евровидение-2022»? 

Полуфиналы «Евровидения-2022» запланированы на 10 и 12 мая, а финал – на 14 мая. А проходить ивент будет на олимпийской арене PalaOlimpico. Напомним, что победителями «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin c песней «Zitti e buoni».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить