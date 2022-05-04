Четвертую неделю Украина защищается от российской военной агрессии, которую путин называет «спецоперацией». российские войска намеренно бомбят из самолетов и атакуют артиллерией гражданских ― дома, больницы, роддомы и даже убежища с детьми и женщинами. В это время следует быть особенно внимательными к своему здоровью и следить за симптомами. Часто одновременно появляются два симптома ― тошнота и головокружение. Что делать при тошноте и головокружении ― читайте в нашем материале.

Головокружение ― это следствие группы проблем со здоровьем, которые также сопровождаются другими симптомами, в том числе тошнотой. Нет одного заболевания, которое характеризуется этими симптомами, однако мы расскажем, на какие из них в первую очередь следует обратить внимание.

Чаще случается доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Это следствие процессов во внутреннем ухе, когда мозг может на мгновение потерять ориентацию.

Сильное головокружение может вызвать тошноту, нарушается координация и происходит дезориентация в пространстве. Кроме того есть ряд других причин головокружения.

При тошноте и головокружении следует:

сесть или лучше лечь;

подышать свежим воздухом, обеспечить доступ кислорода;

выпить воды;

успокоиться и привести в порядок дыхание;

если вы знаете о своих заболеваниях, примите соответствующие лекарства;

если есть возможность, проконсультируйтесь с врачом ― сейчас доступна консультация онлайн;

в случае признаков острой болезни можно обратиться в работающие больницы.

Если вы не знаете, что стало причиной недомогания, можно свериться с наиболее распространенными состояниями и болезнями, которые могут вызвать такие симптомы, как головокружение и тошнота.

Причины головокружения и тошноты

Головные боли

При некоторых видах головных болей наиболее заметными симптомами могут быть тошнота и головокружение.

Такие головные боли могут быть разной силы и воздействия на организм.

Прием лекарственных средств

Некоторые лекарства также могут вызвать головокружение и тошноту, особенно если они влияют на работу мозга.

Лекарства, вызывающие головокружение и тошноту:

антидепрессанты; успокаивающие препараты; противосудорожные препараты; лекарства от высокого артериального давления; нейролептики; некоторые антибиотики.

«Морская болезнь»

Морская болезнь может возникнуть, когда организм слишком чувствительно реагирует на необычные движения, при этом его укачивает. Это может произойти, когда человек не двигается, но более вероятно, когда он находится в движущемся транспортном средстве ― автомобиле, лодке или самолете.

Морская болезнь может вызвать тошноту, головные боли и головокружение. Некоторые люди испытывают другие симптомы, такие как зевота, сонливость или потливость.

Обычно состояние улучшается, когда человек выходит из движущегося транспортного средства.

Подобный эффект возникает также при заболевании печени, желчного пузыря или поджелудочной железы.

Желудочные заболевания и желудочные инфекции

Вирус или бактериальная инфекция могут вызвать тошноту и рвоту. Некоторые люди с желудочными инфекциями также испытывают головокружение, чаще всего связанное с обезвоживанием организма.

Бактериальные инфекции, часто связанные с едой, могут вызвать эти симптомы. Бактерии Salmonella и Escherichia coli являются наиболее распространенными причинами.

Другие инфекции

Многие другие инфекции, от легких до опасных для жизни, могут вызвать тошноту и головокружение. Но в большинстве случаев у человека также повышается температура.

Обезвоживание

Иногда обезвоживание может вызвать у человека головокружение. Обезвоживание является относительно распространенным явлением после эпизода рвоты или диареи, поэтому людей с обезвоживанием тоже может тошнить.

Болезнь Меньера

Не очень распространенная болезнь, для которой характерны внезапные приступы головокружения, продолжающиеся до нескольких часов. А также этот симптом часто сопровождается тошнотой. Это происходит из-за накопления жидкости во внутреннем ухе.

Чувство тревоги

Беспокойство может вызвать физические симптомы. Некоторые люди испытывают головокружение и тошноту из-за беспокойства. Симптомы могут усилиться, если головокружение и тошнота вызывают еще большее беспокойство и тревогу. Особо сильная тревога может даже привести к проблемам с пищеварительной системой.

Тревога является наиболее вероятной причиной головокружения и тошноты, и они могут ухудшиться, когда человек испытывает стресс, подавленность или после паники.

Беременность

Утренняя тошнота является одним из самых распространенных ранних симптомов беременности. Также иногда это состояние может вызвать головокружение и рвоту.

Нарушение обмена веществ

Тошнота и головокружение могут возникать вследствие таких состояний как гипоксия (низкое содержание кислорода в крови) и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).

Анемия

Малокровие связано с тошнотой и головокружением, это результат того, что организм испытывает кислородное голодание из-за низкого уровня гемоглобина.

Сердечно-сосудистые заболевания и обострения

Низкое АД, учащенное сердцебиение, а также инсульт могут спровоцировать появление головокружения и иногда тошноты.

Также головокружением могут сопровождаться травмы и опухоли головного мозга, сотрясение мозга, вертебробазилярная недостаточность ― редкое заболевание, при котором уменьшается кровоток в задней части мозга из-за закупорки кровеносных сосудов.

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