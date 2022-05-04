Весной так и хочется добавить в свою жизнь красок, чтобы соответствовать настроению поры года. Добиться этого поможет модный маникюр. А если вы обладательница длинных ноготков, то вариантов множество. Какой маникюр на длинные ногти будет самым трендовым весной 2022 года ― узнайте далее.

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Цветной френч

Весной 2022 года цветной френч будет как никогда актуален. Для любительниц классики подойдут светлые и нюдовые оттенки, а для смелых девушек ― яркие цвета.

Маникюр с цветами

Цветы являются символом весны. Почему бы не украсить ими свой маникюр? Цветы в нейл-арте могут быть как нарисованными, так и наклеенными. Кроме того, флористические мотивы смело можно добавить во френч или нюдовый маникюр.

Маникюр в синих оттенках

Так как главным цветом 2022 года стал синий оттенок с фиолетово-красным подтоном, эта тенденция перешла и в мир нейл-арта. Такой маникюр, без сомнений, добавит вашему образу трендовости.

Маникюр с точечными узорами

Стильным решением для длинных ногтей весной 2022 года станет дизайн с точечными узорами. Мелкий горошек, точки и оригинальные точечные рисунки будут в тренде в этом сезоне и сделают ваш маникюр особенным.

Зеркальная и металлическая втирка

Весной 2022 года в моде будет сочетание нюдового маникюра с зеркальной или металлической втиркой. Такой дизайн будет умеренно ярким и, в то же время, очень стильным.

Источник фото: pinterest.com

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