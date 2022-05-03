С начала войны ее муж и выпускающий редактор Вікон пошел в территориальную оборону Киева. Сама ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая осталась дома с двумя детьми, старшим Стасом и 10-летней Таей. Уже идет 69 день войны: с мужем и отцом они видятся только по видеосвязи, сами тоже не стоят в стороне, плетут сетки и систематически сдают кровь для спасения военных. И с каждым днем ​​все больше верят в победу Украины и пытаются строить планы после войны.

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Для нашей семьи война началась со звонка от генических родственников – о том, что из Крыма суют колонны военной техники. Пока мне по телефону об этом с рассветом 24 февраля рассказывала мама, я увидела полоску света под дверью. Это уже мой муж Алексей, выпускающий редактор Вікон, собирал вещи в военкомат – ему пришло сообщение о сборах.

За месяц до того он записался в ряды теробороны боевым медиком, у него первое медицинское образование. Он всегда чувствовал, что этот ад с нами произойдет, а быть в стороне не мог. Для него продолжение войны было понятно, несколько лет он был в ротациях на Донбассе как капеллан-волонтер, пока не был принят закон о капелланах. А два месяца назад он обнял меня, детей и ушел. Я осталась «на хозяйстве». С тех пор мы виделись только по видео. Его рота попала сразу в горячую точку под Гостомель. Сейчас он с собратьями следит за подступами в столицу.

Дети восприняли начало войны очень мужественно, старший сын нас с дочерью оберегает и берет на себя тяжелую работу. Мы втроем научились молниеносно запрыгивать в коридор во время сирен и накрываться одеялами во время взрывов. Обниматься и отвлекать друг друга – или игрой в слова, или каким-нибудь ситкомом. Дочери 10 лет, она уязвимая, поэтому мы сейчас чаще, чем когда-либо, обнимаемся и я шепчу ей – я рядом. Она мечтает о победе, потому что оставила к этому случаю на даче рафаэлку. А главное, мы пообещали исполнить ее мечту – после победы взять собаку! И теперь целыми днями просматриваем видео о породах и уходе за песиком.

А еще мы вместе с сыном-студентом, он тоже на военном учете, сдали кровь для наших защитников и еще пойдем. И все втроем ходим плести маскировочные сетки. Это довольно медленное, но такое необходимое дело! Ощущение, когда все мы приобщаемся к нашей победе, бесценно!

Я стараюсь не отчаиваться, хотя поводов ежедневно хватает. Но знаю, что у нас нет другого выхода, кроме как выстоять – за нами дети и наше будущее! Наши воины отдают жизнь, здоровье и силы именно для того, чтобы мы верили в это и выстояли. Никто не знает, сколько продлится этот ад. Но у всего есть свой конец, и я мечтаю о том, что сгинет враг, мы будем оплакивать павших воинов и отстроим нашу прекрасную страну. Без вариантов и только так!

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