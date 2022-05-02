Как говорить с детьми о войне?

Ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая поделилась своим опытом, как она общается с детьми о войне, как успокаивает их во время тревог и гула сирен и что, по ее мнению, самое важное в отношениях с ребенком в это сложное время для всех украинцев.

Ма, я уже даже в школу хочу, ну немного. И к даче, у меня там вообще на победу лежит рафаэлка!

Всю эту войну моя 10-летняя дочь о чем-то сокрушенно сожалеет – что не взяла какие-то вещи, то набор бисера, чтобы плести серьги-колечки. Но если вещи и бисер можно купить, то безопасность и покой – нет. Но интуитивно и болезненным опытом мы все же несколько наработали.

Так что и прежде всего – если есть возможность, нужно выезжать из зоны боевых действий. Как ни тяжело нам, мамам. Обеспечить безопасность – эта тавтология приобрела глубинный смысл.

Пока мы еще не выехали из Киева и там как раз гепало без перестанка, выполняли четкие правила, которые и здесь важны детям. Дочь успокаивала знаниями о правиле двух стен и подвале. Одеяла, вода, сухари, планшет с повербанком еще больше. Когда гепало слишком громко, обнимались крепко и включали мультик – ну все это под обстрелами проходили, к сожалению.

Дочка, я рядом, – мои главные слова все эти дни.

Уже в эвакуации, в уютном городке Украины, сирены казались не столь смертоносными. Поздним вечером хлопнуло так, что окна затряслись. Мы схватили одеяла и улеглись в коридоре. Включили сериал и обнимались.

Мы открыто, хоть и без лишних деталей и тем более устрашающих, обсудили угрозу химического и радиационного оружия. Уменьшили ее и ради нагнетания не возвращаемся в разговорах.

Мы не смотрим телевизор – достаточно того, что дети видят и слышат в сети.

Надо сказать, что выдержка старшего брата-студента тоже придает покой младшей сестре. Это именно та ситуация, когда есть на что и на кого равняться. Ведь мама это мама, а вот брат – это авторитет. Втроем поиграть в слова, найти что-то для совместного перевода, поддержать, показать своим поведением, как сейчас стоит реагировать – вот оно, значит, для чего нужен старший брат.

Это все я к чему – не стоит умалять роль старших ныне. И не нужно игнорировать сирены и воздушные тревоги не на передовой тоже. Ведь последние недели доказывают, что хоть здесь и тише, но угроза ракетного прилета есть по всей стране. Тревожность у всех нас второе имя пока, что скажешь.

Но мы таки рядом, тем более зная, что сделали все, что могли, защитили, как могли и выдержали.

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