Зеленый борщ: два рецепта со щавелем от участников «МастерШеф»
01.05.2022
Зеленый борщ – прекрасная весенняя альтернатива привычному красному. Исторически так сложилось, что они совершенно разные не только по вкусовым качествам, но и по набору продуктов и способу приготовления. Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделилась собственными секретами приготовления этого супа. Два пошаговых рецепта зеленого борща со щавелем читайте в материале.
Зеленый борщ: рецепт со щавелем пошагово
Ингредиенты:
- курица – 1⁄2 тушки
- вода – 3 л
- стебли петрушки – 10 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- душистый перец – 4 шт.
- картофель – 600 г
- морковь – 100 г
- лук – 60 г
- сливочное масло – 40 г
- томат – 60 г
- щавель – 150 г
- черемша – 50 г
- яйцо куриное – 4 шт.
- соль морская – по вкусу
- сахар – 2 щепотки
- перец черный – по вкусу
- кориандр – 2 щепотки
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Приготовление:
- Необходимо приготовить бульон. Кладем курицу в холодную воду и доводим ее до кипения. Собираем пену с поверхности воды.
- Кладем в кастрюлю лавровый лист, душистый перец и стебли петрушки. Варим на медленном огне 3-4 часа. Процеживаем бульон через мелкое сито. Куриное мясо отделяем от кости.
- Картофель моем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в кастрюлю и варим до готовности.
- Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.
- На разогретой сковороде томим лук и морковь в сливочном масле до золотистого цвета. В конце к овощам добавляем томат и готовим еще 1 мин.
- В бульон с картофелем добавляем овощи, приправляем солью, перцем, сахаром и кориандром. Варим 5 мин.
- Щавель и черемшу промываем под проточной водой. Убираем стебли и нарезаем листья тонкой соломкой.
- Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде 5-6 мин. Остужаем и очищаем. Нарезаем полукольцами.
- Добавляем в бульон с овощами яйца, щавель черемшу. Доводим до кипения и варим в течение 3 мин.
- Подаем зеленый борщ с кусочком вареной курицы и хрустящим солодовым хлебом.
Зеленый борщ: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- мясо или птица – 500 г
- перец горошком – 4-5 шт.
- картофель – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- укроп, петрушка – несколько веточек
- яйца – 2 шт (или 5-6 перепелиных)
- морковь – 1 шт.
- щавель – большой пучок
- сливочное или растительное масло
- лук зеленый
- соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Приготовление следует начать с бульона. Мясо промойте и нарежьте маленькими кусочками. Залейте 2-3 литрами воды и поставьте на небольшой огонь. Когда вода начнет кипеть, добавьте два лавровых листа и несколько горошин перца. Варить следует 30-40 минут, обязательно снимая пену.
- Когда бульон будет готов, сперва очистите, а затем нарежьте картофель. После, добавьте его в мясной бульон и варите еще 10 минут.
- Далее хорошо очистите и крупно натрите морковь. Нарежьте лук. Разогрейте сковороду небольшим количеством растительного масла
- Обжарьте нарезанный лук и добавьте натертую морковь. Протушите несколько минут, а затем добавьте овощи в бульон.
- Отварите яйца вкрутую (10-15 минут), после чего сразу залейте их холодной водой. Очистите их от скорлупы и нарежьте.
- Самый важный ингредиент – щавель, тщательно промойте и измельчите.
- Нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
- Щавель и всю зелень добавьте в борщ. Перемешайте и варите пару минут добавив перец и соль по вкусу.
- В самом конце добавьте нарезанные яйца, выключите огонь и накройте крышкой. Дайте зеленому борщу со щавелем настоятся 20 минут.
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Приятного аппетита!
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