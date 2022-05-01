Оладьи на кефире приготовить очень просто. Существует множество вариаций приготовления данного блюда. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт оладий на кефире от участника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовита , который полюбится вам с первой минуты!

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Ингредиенты:

кефир ( 25% жирности) — 400 мл

сахар — 3 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л.

пшеничная мука — 200 г

сода — 1 ч. л.

щепотка соли

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Приготовление:

Смешать кефир, соль, сахар, добавить муку и соду. Тщательно размешать тесто, чтобы не образовались комочки. Для этого воспользуйтесь вилкой или венчиком. Тесто должно напоминать густую сметану. Для жарки лучше взять сковородку с толстым дном. Разогреть сковородку, в тесто добавить 1 ч. л. растительного масла. Быстро перемешать. Смазать маслом горячую сковородку. Выкладывать на дно небольшие оладьи. Не размазывать. Жарить на небольшом огне под крышкой.

Приятного аппетита!

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