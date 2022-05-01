Финансовый гороскоп на май 2022 года от победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова расскажет, какое время удачное для вложений и трат, а когда лучше быть экономнее. Читайте финансовый гороскоп на май 2022 года от лучшего экстрасенса страны, чтобы правильно распорядиться своими доходами.

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Овны

Начало месяца порадует Овнов нежданными доходами. Вероятно, прибыль принесут даже те начинания, которые вы считали неудачными. В середине мая стоит быть экономнее — возможны непредвиденные траты, связанные с бытовой сферой.

Тельцы

Начало мая — удачное время, чтобы совершить важные покупки. Ваши приобретения будут удачными и выгодными. А вот середина месяца может быть неблагоприятной в плане доходов. Скорее всего, Тельцам какое-то время придется поработать на перспективу.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам держаться подальше от сомнительных финансовых авантюр. Также стоит быть крайне внимательными, если вдруг сотрудничаете с непроверенными людьми. Есть большая вероятность денежных потерь.

Раки

Этот месяц для Раков — благоприятный период, чтобы вывести свои доходы на новый уровень. Сейчас у вас в руках окажется немало инструментов, которые позволят заработать. Главное — вовремя ими воспользоваться.

Львы

Этот месяц сулит Львам немало растрат. Вероятно, связаны они будут с личной сферой отношений. Но не стоит переживать. Скорее всего, у вас будет достаточно возможностей восполнить потраченное.

Девы

Этот месяц для Дев — прекрасное время, чтобы заработать. Фортуна будет на вашей стороне, раз за разом подбрасывая источники дополнительных доходов. Главное — не взвалить на себя слишком много забот. В гонке за деньгами важно не забывать о своем здоровье.

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Весы

В этот период звезды не советуют представителям знака брать деньги в долг или в кредит. Возвращать их будет вовсе не так просто, как вы рассчитывали. Конец месяца сулит Весам нежданную прибыль. Возможно, это будут дивиденды за ваши былые старания.

Скорпионы

Расположение небесных тел сулит Скорпионам удачу в плане отношений с финансами. Главное — прислушиваться к своей интуиции. Именно это поможет представителям знака улучшить свое благосостояние.

Стрельцы

Начало мая — благоприятное время для новых начинаний. Они будут не только удачными, но и принесут финансовую выгоду представителям знака. А потому будьте активнее!

Козероги

Последний месяц весны может подтолкнуть Козерогов к чрезмерной расточительности. Чтобы избежать неоправданных покупок, старайтесь четко планировать свой бюджет и чаще советуйтесь с близкими людьми.

Водолеи

Не стоит полагаться на непроверенных людей, если речь идет о финансах. В этот период у Водолеев есть все шансы попасть впросак из-за собственной доверчивости.

Рыбы

В мае многие Рыбы смогут осуществить заветные покупки, о которых давно мечтали. Финансовая ситуация для этого будет весьма благоприятной. Главное — держаться подальше от пессимистичных советов окружающих.

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