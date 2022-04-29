Что такое ленд-лиз для Украины и чем он может помочь Украине?

Палата представителей США на заседании 28 апреля поддержала законопроект об упрощенном порядке предоставления Украине военной помощи ― так называемом ленд-лизе. За документ проголосовали 417 членов палаты, против ― 10.

Фото: AP

Ранее, 7 апреля, законопроект о ленд-лизе поддержал Сенат США. Теперь для вступления документа в силу после голосования в Палате представителей его должен подписать Президент США Джо Байден: у него на это есть 60 дней.

Что такое ленд-лиз

Программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны: закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года. Он разрешил США быстро пополнять запасы союзников без процедурных препятствий.

Ленд-лиз дает Президенту США расширенные полномочия для передачи или предоставления в аренду Украине средств обороны для «защиты гражданского населения от военного вторжения россии». Дополнительное согласование для таких решений не требуется, что ускорит процесс предоставления вооружений.

Программа также предусматривает, что переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (преимущественно беспроцентных ссуд). В случае заинтересованности американской стороны неразбитая и неизрасходованная техника и оборудование после войны должны быть возвращены США.

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