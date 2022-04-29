После Пасхи православные христиане восточной традиции посвящают от дня до недели поминовению умерших. В Украине эти дни в зависимости от местности называются Проводы, Гробки, Могилки, Поминальные дни, Поминки или Радоница. Как и когда украинцы поминают умерших родственников, какие для этого существуют традиции и безопасно ли это делать сейчас, во время войны, ― читайте в материале.

Традиционно после Пасхи украинцы посещают кладбища, чтобы почтить своих умерших, ― это и называется поминальными днями. Однако часто они имеют разнообразные названия. Даже в селах одного района они могут называться по-разному: Гробки, Проводы, Могилки… Часто их называют Радоница.

С 24 февраля в Украине продолжается военное положение в связи с подлым вторжением российских войск, которые пренебрегают всеми правилами ведения войны. Больше месяца шла битва за Киев, в которой победила украинская армия. Однако враги во время оккупации заминировали даже кладбища, а когда стреляют из артиллерии и авиации, попадают даже по кладбищам в разных городах.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник призвал киевлян в этом году не посещать кладбища в поминальные дни. Его обращение было опубликовано на официальном сайте КГГА.

Что же такое поминальные дни?

Традиция связана с культом предков славян и возникла еще до крещения Киевской Руси. Тогда большое уважение отдавали предкам весной ― на Радоницу. Это была череда торжественных дней, связанных с чествованием прародителей. Как известно, культ предков ― один из самых важных аспектов культуры Киевской Руси. Считалось, что души умерших радуются, когда о них вспоминают и чтят, и в ответ благословляют своих потомков. С приходом христианства традиция нашла параллели с новыми верованиями и теперь тесно связана с Пасхой.

Названия в Украине перемешаны на разных территориях, однако можно отследить определенную закономерность в использовании:

гробкИ и могИлки — центр Украины, Подолье и Волынь;

рАдоница (причем с четким безударным дифтонгом ов-оу, как в белорусском рАдаўница) — Полесье, особенно районы Киевщины и Черниговщины, смежные с Беларусью;

пОминки, поминальный понедельник ― Приднепровье и юг Украины.

Радоница и поминальная неделя ― когда проводится и традиции

Неделя проводов начинается со второго воскресенья после праздника Воскресения Христова. Вторую неделю после Пасхи, как и 7-й день после Воскресения (первое воскресенье после Пасхи), в церковной традиции считают посвященной апостолу Томе (Фоме). Второй вторник после Пасхи в церковном уставе носит название Радоница, которое в отдельных местностях Украины в разных разговорных формах распространилось на всю неделю.

В 2022 году это 3 мая. Однако в разных регионах Украины родственников поминают в первое воскресенье после Пасхи (1 мая этого года), в понедельник (2 мая) или на саму Радоницу (3 мая). Поэтому в этом году поминальные дни в Украине продлятся с 1 по 3 мая.

На Проводы в Украине принято собираться всеми родственниками, нарядно одеваться, посещать кладбище, ставить цветы на могилках, оставлять сладости, крашенки и кусочек пасхи для предков. В некоторых населенных пунктах принято поминать умерших прямо на кладбище, в других ― дома.

Однако украинские власти подчеркивают, что посещать кладбища в этом году опасно из-за высокого риска заминирования и обстрелов россией!

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