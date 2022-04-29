Панкейки на молоке – это идеальный завтрак для всей семьи. Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей знает самый простой, быстрый и вкусный рецепт блюда. Панкейки получаются не жирными, потому что жарятся не на масле, а на сухой горячей сковороде. Детальный рецепт читайте в материале.

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Ингредиенты:

молоко – 250 мл

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

мука – 170 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1/4 ч. л.

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Приготовление:

Смешайте в большой миске венчиком молоко, яйцо, сахар и масло. Просейте в полученную смесь муку с разрыхлителем и солью. Размешайте, чтобы получилось однородное тесто.⠀ Выпекайте панкейки на сухой, предварительно разогретой сковороде. На 1 панкейк необходимо 2 ст. л. теста. Переворачивайте панкейки, как только появятся пузырьки воздуха.

Подавайте панкейки с джемом, мёдом или кленовым сиропом.

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