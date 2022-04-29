С началом полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля не только украинские звезды встали стеной за нашу страну. Актеры, певцы, бизнесмены и даже члены королевских семей во всем мире горячо поддерживают украинцев и публично призывают помочь Украине в войне с россией. Кто душой и телом с украинским народом, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник во 2 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

60-й день войны пришелся на самый светлый праздник христианского мира ― Пасху. Несмотря на жесточайшие преступления, которые российские войска сейчас совершают на наших землях, украинский народ не сломлен. Тысячи украинцев по всей стране поздравляли друг друга с Пасхой, к поздравлениям присоединились и звезды: Святослав Вакарчук, Екатерина Осадчая, семья Решетников. Эктор Хименес-Браво, который работает на кухне для бойцов, волонтеров и переселенцев, записал видеообращение к украинцам.

Тем, кто возмущен празднованием Пасхи, психологи советуют не откладывать жизнь на потом, ведь положительные эмоции стабилизируют наше травмированное эмоциональное состояние.

«Сейчас, когда идет война и жизнь может оборваться в любой момент, как раз настало то время, когда нужно прекратить тратить свою жизнь на то, чтобы оправдать чьи-то надежды. Попытайтесь прежде всего руководствоваться собственной совестью, а не чаяниями окружения. Ведь никто кроме вас не знает, как вам прожить собственную жизнь», ― отмечает Дмитрий Карпачев.

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Настя Каменских спела песню «Were is Love» в поддержку Украины на открытии главной музыкальной премии Латинской Америки. Она рассказала о геноциде украинского народа россией и попросила о помощи.

Актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила украинских детей в итальянском госпитале в Риме.

Мэй Маск ― мать Илона Маска, который с началом войны предоставит Украине системы Starlink, ― тоже умоляет закрыть небо над Украиной, носит вышиванку, показывая, что она сердцем и душой с украинцами.

Актер и бывший боксер Микки Рурк не скрывает восторга украинским народом. Он считает, что россия может победить, только если истребит всех украинцев: «Если в Украине останется хотя бы один мужчина с оружием, он лучше умрет, чем сдастся».

Украинцы доказали это на Играх непокоренных (Invictus Games) ― соревнованиях для мужчин и женщин, которые получили травмы на поле боя. Наша команда завоевала 18 медалей. Звездные гости и соучредители соревнований принц Гарри и Меган Маркл на Invictus Games публично поддержали Украину.

Kalush Orchestra готовится к Евровидению-2022, а пока проводит концерты в Украине, не боясь приезжать в недавно освобожденные от оккупантов города, как Ирпень. А песня «Ой, у лузі червона калина» стала символом борьбы Украины. В Польше священник включил ее из колонки во время проповеди. В Италии легендарное фото «Мадонна в метро», где девушка склонилась над младенцем в харьковской подземке, ​​стало иконой и украшает стену храма.

Фото девочки Алисы из оккупированного Мариуполя футболисты «Шахтера» разместили на своих футболках для матча с турецким «Фенербахче».

Юрий Гробунов и Екатерина Осадчая, судья «Україна має талант» Евгений Кот с женой и другие звезды готовы усыновлять детей, оставшихся без родителей из-за войны.

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