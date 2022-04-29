С началом полномасштабного российского вторжения в Украину украинцы не только мобилизовались в армию. Сотни знаменитостей держат фронт как волонтеры и помогают военным, переселенцам и пенсионерам. Кто из известных украинцев держит волонтерский фронт, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник во 2 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Даша Астафьева, Эктор Хименес-Браво, Леся Никитюк и еще многие известные украинцы исчезли с экранов телевидения ― у них просто не хватает на это времени. Они стали волонтерами и помогают ВСУ, пострадавшим, беженцам, пенсионерам ― этот список можно продолжать долго.

Герой в тылу ― волонтер. Им может быть каждый вне зависимости от статуса, привилегий и звания.

Волонтер с обложки «Playboy» Даша Астафьева с первых дней войны взяла в руки нож и начала чистить картофель мешками.

«Я услышала, что нужна помощь на кухне, мыла посуду, немного пол мыла. А потом мне говорят: ой, идите чистить картошку. Я как села и не поняла, откуда во мне это все взялось: так просто все у меня летит, так быстро это делаю, что получаю удовольствие от этого», ― говорит Даша.

Звезда работает вместе с киевскими волонтерами, которые готовят для ВСУ, ТрО, больниц, пенсионеров, и чистит в день 2―3 мешка картофеля. Поэтому неудивительно, что команда волонтеров с Астафьевой готовит более 1000 порций еды в день.

Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво также не дает проголодаться украинцам. Хотя война застала его за зимним отпуском с семьей, Эктор оперативно организовал работу собственных ресторанов и ресторанов коллег в Киеве в помощь армии, полиции и больницам.

«В первую неделю мы готовили 1000―1500 порций за день, а на второй неделе это уже было 2500 порций еды каждый день. Сейчас, на этот период войны, у нас готово 150 тысяч порций пищи», ― объяснил он.

Сидеть сам он тоже не смог и сначала отправился волонтерить в Варшаву, где радовал мастер-классом малышей, вынужденных бежать из дома. А несколько недель назад Эктор вернулся в Украину и теперь для украинцев готовит собственноручно.

«Мне не важно, нужно чистить свеклу или варить супчик, ― я помогу, где нужно. Только вчера, не знаю, как много сделал порций супа. Все пробовали ― было очень вкусно. Я делаю все, что могу», ― сказал Эктор.

«Все люди думают, что нужно делать много. Это не важно, если ты сделаешь только немного. Немного, плюс немного, плюс немного ― это будет много! Пожалуйста, иди сейчас и делай, что возможно!» ― подчеркнул Эктор.

Воспитательница детского сада, чье альтер-эго ― реперша Alyona Alyona,

нынче ― фасовщица лекарств в аптеке. Кроме того, она плетет маскировочные сетки для украинских войск.

Певица Ирина Федишин тоже собственноручно плетет защитные сетки. Кроме того, она организовала собственный благотворительный фонд, отправляющий грузовиками помощь украинским воинам. Ее сыновья Олежик и Юрчик рисуют для воинов картинки.

Блогер и телеведущая Леся Никитюк на поприще войны держала преимущественно информационный фронт, пыталась достучаться до «диванных освободителей», однако быстро убедилась, что стучаться просто не к кому, и переключилась на другие задания. В родном Хмельницком, прямо в своей школе Леся организовала места для переселенцев, питание для них и медицинскую помощь. Каждый день они принимают примерно по 50 человек.

Телеведущий Сергей Притула обустроил свой штаб в Киеве для помощи военным. Он держит связь с волонтерами, призывает донатить криптовалюту. Только снаряжения и защиты для солдат они купили на эквивалент 150 тысяч евро. Его штаб собирает деньги на покупку высокотехнологичных средств для фронта, в том числе дронов. Например, на дрон за 500 тысяч евро деньги были собраны менее чем за двое суток.

Благотворительный фонд Маши Ефросининой работает на максимальной мощности. Гуманитарная помощь, помощь с размещением, психологическая помощь, лекарства, продукты и просто поддержка ― всем этим занимаются волонтеры.

Также популярность приобрел марафон протяженностью 6993 км ― как длина государственной границы Украины. Начальный взнос для участия в нем ― 600 грн.

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