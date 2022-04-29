Неймовірна правда про українців: кто из известных людей помогает Украине | Все буде добре

Зверства российских солдат в Украине с началом полномасштабной войны поразили весь мир. Актеры, певцы, блогеры, писатели и даже члены королевских семей во всем мире горячо поддерживают украинцев в войне с россией и помогают не только словом, но и делом. Кто не просто призывает помогать Украине, но и вносит свой вклад в нашу победу над россией, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник во 2 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

В героической борьбе украинцев за свободу нас поддерживает весь мир. И речь не только о политиках, журналистах и ​​обычных людях. Знаменитости ― не исключение. Кто из известных актеров, писателей и звезд помогает не только словом, но и делом?

Белорусский комик Слава Комиссаренко провел масштабный сольник в Варшаве, деньги с которого перечислил на гуманитарные нужды Украины. Также он был одним из первых, кто опубликовал хештег #НетВойне под сине-желтым флагом в Instagram.

Со Славой Комиссаренко более 200 комиков подписали открытое письмо путину с требованием прекратить жестокую бойню в Украине. Кроме того, он не перестает высказываться о поступках лукашенко по отношению к Украине.

Ник Офферман и Меган Маллалли публично отправили главного орка россии путина вслед за «русским кораблем» во время церемонии награждения премии «Независимый дух»: «Мы посылаем наши наилучшие пожелания пострадавшим от войны в Украине. Я думаю, что мы озвучиваем мнение всех присутствующих здесь, когда говорим, что надеемся на быстрое и мирное решение. А точнее ― иди на ***, иди домой, путин!»

На церемонии награждения телепремии «BAFTA»-2022 ведущая ― комедийная актриса Ребел Уилсон ― на пальцах указала направление движения рашистам.

На церемонии награждения премии «Оскар»-2022 многие звезды надели синие ленты в поддержку Украины, а актер Бенедикт Камбербэтч вышел на сцену с флагом Украины. Актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, с Эштоном Кутчером объяснили детям, что те наполовину американцы, наполовину украинцы. Они с мужем были в числе первых, кто организовал сбор средств на помощь украинцам.

Легендарная группа Metallica передала средства в фонд, обеспечивающий переселенцев едой.

Супермодель Белла Хадид перевела заработанные на Парижской неделе моды деньги для предоставления убежищ и на медицинскую помощь пострадавшим от российской агрессии.

Актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали беженцам из Украины миллион долларов.

Футболист Дэвид Бекхэм с женой Викторией Бекхэм пожертвовали 1,3 млн долларов для Украины. Он является послом доброй воли UNICEF и призвал всех помочь детям Украины. А также на день передал свою страницу в Instagram врачу из перинатального центра Харькова, чтобы люди узнали больше правды о войне, которую развязала россия в Украине.

Королева Елизавета II выписала чек в помощь Украине из личных средств. Правда, сумму не называют, но из-за российской агрессии королевская семья отступила от правила, которое соблюдалось десятилетиями, ― быть аполитичными. Принц Чарльз заявил, что лично молится о мире в Украине.

Актер Шон Пенн в первые дни войны приехал в Киев снять документальный фильм, а затем призвал самых богатых людей скинуться и приобрести истребители для прикрытия украинского неба.

С такой поддержкой всего мира и невероятной храбростью украинских воинов и волонтеров Украина обязательно победит, потому что добро всегда побеждает зло.

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