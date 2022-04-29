Неймовірна правда про українців: какие русские знаменитости открыто поддерживают Украину | Все буде добре

Большинство российских знаменитостей открыто агитируют за геноцид украинцев русской армией и повторяют пропаганду путина. Однако есть и те, которые не побоялись открыто осудить россию и называют вещи своими именами, а также поддерживают украинцев и нашу армию. Кто из известных россиян открыто поддерживает Украину, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник во 2 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Есть ли на россии думающие люди? Есть, но очень мало, и они уже уехали оттуда. Максим Галкин, Алла Пугачева, Лия Ахеджакова поддержали Украину. А кто еще? Какие россияне поддерживают Украину?

Ряд российских знаменитостей слепо одобряют путина и его так называемую «спецоперацию», еще многие просто исчезли из соцсетей, а есть и те, кто пошел против системы, осудил войну россии против Украины и действия кремлевского карлика.

Непрямо, но косвенно Екатерина Варнава в первый день войны поделилась переживаниями за украинских друзей и коллег. О военном нападении россии на Украину сама она не написала, однако к посту добавила скриншоты сообщений от украинцев.

Впоследствии на своей странице Екатерина опубликовала песню Монатика о войне и намекнула, почему в дальнейшем она не может продолжать незавуалированно говорить о российской агрессии ― речь идет о 15 годах заключения в россии за признание войны. Госдума очень быстро приняла ряд законов, позволяющих «засадить» неверных.

А как другие российские звезды говорят о войне без страха? Кто-то утверждает, что это потому, что они покинули территорию россии или беларуси.

Например, Максим Галкин прямым текстом и с иронией высказался об обстреле российской армией мирных украинцев, а также о том, что россияне потом идут молиться за что-то в церковь. После этого россияне пошли сдавать билеты на его концерты.

Алла Пугачева ответила агенту РПЦ, заявившему, что воздух очистился после ее отъезда.

«Рано радуешься, Андрюша, каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь ― разберемся. Я зайду в твою церковь, помолюсь за тебя… богохульник», ― сказала она

Актриса Чулпан Хаматова без иносказаний заявила о российской агрессии и обратилась к путину. Она призвала к прекращению войны и принимает участие в антивоенных акциях в Латвии. Ей также приписывают эмиграцию из россии.

Анжелика Варум и Леонид Агутин на 6-й день войны прервали молчание. Они призвали остановить войну и перейти к переговорам. Россиянин и уроженка Львова приняли участие в онлайн-концерте в поддержку Украины.

Актриса Лия Ахеджакова сказала, что ее сердце не выдерживает насилия и поддержала Украину.

Рэперы Face и Oxxxymiron пошли еще дальше. Oxxxymiron прямо назвал войну россии против Украины преступлением, а также провел ряд благотворительных концертов в разных уголках мира, собрал 195 тысяч долларов для украинских беженцев за счет благотворительных взносов и продажи билетов.

Face вообще отрекся от гражданства россии и извинился за российских солдат, путина и зверства, которые они устраивают в Украине.

Певица Лайма Вайкуле выступила против войны.

Андрей Макаревич отметил, что путин вместо того, чтобы разделить украинцев сейчас, наоборот, сплотил их.

Актриса Мария Машкова, звезда сериала «Крепостная» на СТБ, осудила своего отца ― Владимира Машкова, который открыто агитирует за путина, и сказала, что она против войны россии в Украине. Каждый ее пост в соцсетях посвящен поддержке нашего народа. Мария старается донести всем правду о ситуации в Украине и возмущена тем, что россияне не понимают, что именно они начали эту ужасную войну.

Легендарный БГ ― Борис Гребенщиков назвал сумасшедшими агрессоров, развязавших войну в Украине.

Журналистка Екатерина Гордеева добавила, что нельзя скрываться за формулировками ― защита мирных граждан не осуществляется бомбардировкой детей авиацией и артиллерией.

Комик Данила Поперечный осудил военные действия россии в Украине.

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