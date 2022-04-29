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Эктор Хименес-Браво собрал более 40 тысяч евро на благотворительном вечере в Варшаве

29.04.2022

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес Браво собрал более 40 тысяч евро на благотворительном вечере в Варшаве. Все средства будут переданы в фонд UNITERS и пойдут на помощь пострадавшим в Киевской области.

Эктор Хименес-Браво собрал более 40 тысяч евро

В самом сердце Польши, варшавском ресторане «Restauracja Belvedere», Эктор Хименес-Браво сумел собрать круг единомышленников и пригласил звездную гостью – Злату Огневич, исполнившую ряд украинских песен.

Эктор Хименес-Браво собрал более 40 тысяч евро

«Благотворительный вечер прошел невероятно! Собрано 1 300 000 грн! Мы продали все 120 билетов, веночки и создали душевную атмосферу. Благодаря всей команде, Злате Огневич, шефу, местным музыкантам и всей команде ресторана «Restauracja Belvedere» и нашим гостям! Знаете, бывают дни, которые ты запоминаешь всю жизнь и рассказываешь за столом друзьям. Этот – именно такой! Это была синергия друзей из Польши, желающих помочь, и украинцев, стоящих на защите ценностей всего мира! Я выложился на все 300%, словно впервые стал на кухню»

Напомним, что Эктор Хименес-Браво с первых дней войны вместе с командой ресторанов готовят обеды для наших защитников.

Эктор Хименес-Браво собрал более 40 тысяч евро

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