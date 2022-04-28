Продолжается 65-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в военной и информационной борьбе. Каждый день обычные люди совершают героические поступки. Украинские звезды также бросили свои силы на спасение Родины. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут об основных событиях, произошедших за это время, во 2 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

За окном почти май, а в душе февраль. Наши защитники продолжают защищать Украину от оккупантов, а мы продолжаем поднимать вам настроение хорошими новостями.

Что будет во 2 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 29.04.2022

Какие зарубежные и украинские звезды поддерживают Украину? Кто просит мир о поддержке и оказывает нам материальную помощь, кто привлекает внимание мира к геноциду украинцев, а кто помогает украинским детям и готов усыновить ставших сиротами?

Кто из артистов, писателей, звезд и просто известных людей помогает Украине не только словом, но и делом?

Кто из знаменитых артистов кому помогает? Какие известные украинцы стали волонтерами и помогают ВСУ, волонтерам, пенсионерам или переселенцам?

Максим Галкин, Алла Пугачева, Лия Ахеджакова… Кто на россии осмелился пойти против системы, поддерживает Украину и покинул «империю зла» путина?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.