Евровидение-2022: когда пройдет конкурс эстрадной песни

Все с нетерпением ждут, когда состоится одно из самых громких событий весны ― песенный конкурс Евровидение-2022. Особенно всем интересно, под каким номером выступят представители Украины Kalush Orchestra и приедут ли они в Италию выступать вживую, ведь из-за войны, которую начала россия, есть риск, что им придется выступать онлайн.

Когда первый полуфинал Евровидения-2022

Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится во вторник, 10 мая 2022 года, в 22:00 по киевскому времени. В нем выступят семнадцать стран. Кстати, сначала в нем должна была участвовать и россия, но она была устранена из-за вторжения российских войск в Украину. Kalush Orchestra будут петь в первом полуфинале.

Когда второй полуфинал Евровидения-2022

Второй полуфинал состоится 12 мая 2022 года в 22:00 по киевскому времени, и в нем примут участие восемнадцать стран.

Когда финал песенного конкурса Евровидение-2022

Финал состоится 14 мая 2022 года в 22:00 по киевскому времени. В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

* Большая пятерка ― это страны, являющиеся учредителями и спонсорами конкурса. Именно они вкладывают большую часть финансов в его организацию, поэтому попадают в финал Евровидения автоматически.

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