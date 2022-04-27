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Выходные в мае 2022

27.04.2022

В этом году у украинцев не будет дополнительных выходных в мае из-за военного положения. 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, оплачиваемыми в обычном порядке. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Выходные в мае 2022: будут ли дополнительные выходные

«… Статьей 6 Закона Украины “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” установлены другие правила на период военного положения, а именно: приостановлено действие статьи 73 КЗоТ об определении праздничных и нерабочих дней. Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая ― обычные рабочие дни, работа в которые оплачивается в обычном порядке», ― уточнили в ведомстве.

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