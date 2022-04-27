Эктор Хименес-Браво рассказал о том, почему так сильно любит Украину

Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал о том, почему так сильно любит Украину. Подробности ― далее в материале.

«Где мой дом? 2 месяца войны иногда читал комментарии: “Эктор, вам не понять. У нас забрали наш дом”. Долго не хотел об этом говорить, но мой дом был тоже в Ирпене. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками.

Скоро будет 13 лет, как я приехал на экскурсию в Киев. Прогулялся по Андреевскому спуску, познакомился с самыми хорошими людьми в мире. С украинцами.

В этой стране я прожил четверть своей жизни. Здесь я нашел друзей. Здесь я нашел вторую половинку. Я привозил в Киев маму из Колумбии и хвастался, как хороша Украина.

Я стал известнейшим кулинаром Украины. Это было непросто, ведь тысячи украинских поваров могли бы занять мое место. Я слышал фразу: “Ваше место должен занимать украинец”.

Прошло 13 лет, а я и не заметил, как Украина стала моим домом. А я ― наполовину украинцем. Я не очень хорошо говорю по-украински, поскольку знаю еще 4 языка. Но хочу чтобы вы знали: Украина ― мой дом.

К счастью, мой дом в Ирпене уцелел. Но Украина проливает кровь. За нее я больше беспокоюсь, чем за куски металла и 2 этажа бетона. Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму.

Слава Украине! Слава всем защитникам, кто защищает эту священную землю!»

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