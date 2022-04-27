Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Эктор Хименес-Браво: Украина ― мой дом

27.04.2022

Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал о том, почему так сильно любит Украину. Подробности ― далее в материале.

Эктор Хименес-Браво рассказал о том, почему так сильно любит Украину

«Где мой дом? 2 месяца войны иногда читал комментарии: “Эктор, вам не понять. У нас забрали наш дом”. Долго не хотел об этом говорить, но мой дом был тоже в Ирпене. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками. 

Скоро будет 13 лет, как я приехал на экскурсию в Киев. Прогулялся по Андреевскому спуску, познакомился с самыми хорошими людьми в мире. С украинцами. 

В этой стране я прожил четверть своей жизни. Здесь я нашел друзей. Здесь я нашел вторую половинку. Я привозил в Киев маму из Колумбии и хвастался, как хороша Украина.

Я стал известнейшим кулинаром Украины. Это было непросто, ведь тысячи украинских поваров могли бы занять мое место. Я слышал фразу: “Ваше место должен занимать украинец”. 

Прошло 13 лет, а я и не заметил, как Украина стала моим домом. А я ― наполовину украинцем. Я не очень хорошо говорю по-украински, поскольку знаю еще 4 языка. Но хочу чтобы вы знали: Украина ― мой дом. 

К счастью, мой дом в Ирпене уцелел. Но Украина проливает кровь. За нее я больше беспокоюсь, чем за куски металла и 2 этажа бетона. Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму. 

Слава Украине! Слава всем защитникам, кто защищает эту священную землю!»

Больше по теме: Творожная запеканка: рецепт от Владимира Ярославского

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить