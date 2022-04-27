Уже больше двух месяцев жители Мариуполя сдерживают оккупантов из россии, которые удерживают город в блокаде. Украинские бойцы и гражданские жители месяцами выживают без поставок воды, еды и лекарств. Украинцы обращаются к мировым лидерам за помощью, чтобы спасти жизнь людей в городе. Певица Джамала исполнила фрагмент трогательной песни «Ave Maria», который услышали сотни тысяч зрителей, перед началом футбольного матча в Дортмунде.

Украинские звезды ездят из города в город, чтобы устроить благотворительный концерт, помочь пострадавшим от войны или обратиться к миру за помощью для украинцев. Победительница Евровидения Джамала исполнила фрагмент песни «Ave Maria» Шуберта перед матчем «Боруссия» ― «Динамо», который состоялся в Дортмунде.

«Сотни мариупольцев прячутся в подвалах “Азовстали”. Среди них много детей. Они ежедневно ждут спасения и представляют свою нормальную жизнь. Без постоянных обстрелов и страха.

Спела в Дортмунде фрагмент “Ave Maria” Шуберта. В первый раз. Это посвящение всем мариупольцам и призыв как можно скорее прийти им на помощь», ― пишет Джамала в Instagram.

Кроме того, она исполнила легендарную «1944», с которой победила на Евровидении, а гимн Украины спела фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

«Многотысячный стадион услышал и “1944”, и гимн Украины ― в исполнении Юлии Саниной. Надеюсь, как зрители благотворительного матча “Динамо” ― “Боруссия” слышали украинскую музыку, мир услышит все призывы украинцев к поддержке», ― говорит Джамала.

Певица продублировала свой пост на английском языке для лучшего понимания иностранцами.

«Около тысячи женщин и детей прячутся в укрытиях в Азовстали прямо сейчас от российских бомбардировок. Я прошу вас – услышьте их голоса, спасите Мариуполь. StandWithUkraine!», ― сказала Джамала перед исполнением песни.

Мариуполь называют «Город Марии», поэтому «Ave Maria» сейчас очень символично касается всех, кто пытается выжить там под российскими обстрелами и бомбардировками.

Как известно, россия отказывается выпускать людей из Мариуполя на свободную территорию Украины, а «зеленые коридоры», о которых ведутся переговоры каждый день, срабатывают через раз. В настоящее время около 150 тысяч украинцев заблокировано в Мариуполе в российской осаде.

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