При первых проявлениях простуды вы бежите в аптеку за аскорбинкой, а при кашле дышите над картошкой? Осторожней! Такое лечение может довести вас до реанимации – утверждают семейный врач Константин Зеленский и отоларинголог Татьяна Смагина.

Многие недооценивают серьезность простуды, не задумываясь о том, что она может спровоцировать серьезные последствия. Среди самых популярных и, в то же время, самых опасных народных методов лечения – ингаляция вареной картошкой, теплое молоко с медом и маслом, аскорбиновая кислота в огромных количествах, походы в баню при гриппе или простуде, так же прививки во время заболевания.

Ошибка №1: картофельная ингаляция

Считается, что горячий пар от картошки «прогреет» все дыхательные пути, убьет все вирусы и снимет воспаление. Но у таких домашних процедур есть и опасности, например, можно получить ожог слизистой! Температура пара достигает 90 градусов, а это очень много для нежных и уязвимых слизистых оболочек. Кстати, при кашле любые паровые ингаляции в домашних условиях в принципе малоэффективны, так как пар от них оседает в верхних дыхательных путях, не проникая вглубь – в бронхи. Получается, что лечебные ингредиенты попадают глубоко в бронхи только в самых минимальных количествах. Картофельные ингаляции помогают просто выводить слизь из верхних дыхательных путей – это может дать облегченное откашливание, если кашель у вас не запущенный и слизь не опустилась глубоко. При запущенном кашле эффективны только ингаляции с помощью специального ингалятора.

А вот для лечения насморка картофельные ингаляции действительно могут быть полезны. Для того, чтобы сделать ингаляцию по правилам, придерживайтесь такой инструкции:

Сварите картофель в кожуре либо очистки от картофеля. Главное не используйте картофель с зеленой кожурой, поскольку ею можно отравиться.

Воду слейте, дышите только паром с картошки. Температура такого пара будет гораздо ниже, чем от картошки с водой – концентрация воды в таком паре будет значительно ниже, чем в паре от картошки с водой, а концентрация активных веществ в несколько раз выше.

Переместите картошку или очистки в чайник, из картона сделайте «воронку», срежьте острый угол и вставьте в носик чайника. Если лечите насморк – дышите носом, если горло – ртом.

Длительность ингаляции – 5-10 минут.

Паровые ингаляции провоцируют усиленную выработку и отделение слизи, поэтому не забывайте постоянно сморкаться – необходимо, чтобы нос всегда был чистым.

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Ошибка №2: теплое молоко с медом и маслом

Когда горло воспалено и раздражено, благодаря молоку с медом и маслом больной действительно почувствует облегчение, но само заболевание никуда не денется. Более того, молоко вообще крайне нежелательно пить при простуде, особенно при кашле. Оно обладает свойствам образовывать слизь в желудке, а частицы этой слизи всасываются в кровь и по кровеносной системе поступают к легким. В результате организму еще тяжелее ее выводить, и она оседает мертвым грузом на ваших бронхах. Как результат – кашель становится сухим и более интенсивным.

А при ангине горячее молоко вообще категорически противопоказано. На это есть две причины – воспаленному горлу противопоказано любое дополнительное раздражение, а также в молоко много питательных веществ, благодаря чему в нем хорошо развиваются бактерии.

Вместо горячего молока с медом лучше пить теплый зеленый чай или некислый кисель без сахара. Кисели хорошо обволакивают горло, защищая его от механических повреждений во время еды или при глотании. А супы-пюре, например, из сельдерея оказывают легкое антисептическое действие. С этой же целью полезно так же пить чай с небольшим количеством имбиря.

Ошибка №3: витамин С

Считается, что витамин С – это и есть наш иммунитет, и чем больше мы глотаем аскорбиновой кислоты – тем быстрее мы выздоровеем. На самом деле злоупотребление витамином С создаст дополнительные проблемы со здоровьем. Переизбыток аскорбина провоцирует образование камней в почках. Организм выводит лишний витамин С с мочой в виде вещества оксалата – это и есть составляющая часть почечных камней. Кроме этого, могут возникнуть и другие проблемы: повреждение сосудов, нервов и нарушение работы сердца.

В большинстве случаях нам не нужен дополнительный витамин С, так как при сбалансированном рационе, мы получаем его достаточно! Ведь суточную дозу (80 мг) содержат такие привычные для нас продукты:

200 граммов белокочанной капусты

40 граммов черной смородины

80 граммов укропа или петрушки

120 граммов шпината

300 граммов малины

25 граммов болгарского перца

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Ошибка №4: поход в баню

Многие считают, что в бане можно хорошенько прогреться, пропотеть – и вирусы все погибнут. Но если у вас есть признаки ОРЗ или ОРВИ ходить в баню вам категорически противопоказано! Этому есть несколько причин:

Повышена температура. Когда в организм попадает вирус и иммунитет начинает с ним бороться, появляются пирогены, то остатки этих микробов. Мозг на них реагирует повышением температуры тела. Именно при повышенной температуре начинает усиленно вырабатываться интерферон – часть нашего иммунитета. Получается – чем выше температура тела, тем больше интерферона вырабатывается, тем больше организм защищен от воздействия вирусов. Усиливаются выделительные функции печени и почек – чтобы быстрее выводились токсины. В то же время, организму нужно правильно от этого тепла избавляться – потоотделением. В бане теплорегуляция нарушается – организм не может самостоятельно регулировать температуру тела, так как он подогревается еще извне. Мы быстро потеем, теряя необходимую во время болезни жидкость, чем усугубляем свое заболевание.

Распространение инфекции. Под воздействием высокой температуры «парилки» у нас в организме усилились кровообращение и приток крови к органам. Впоследствии кровь захватила инфекцию, и она начала распространятся по всей кровеносной системе и по всем органам! В результате, человек, который болел бронхитом, может получить инфекционные осложнения на сердце, почки, спинной и головной мозг и другие органы.

Дополнительная нагрузка на сердце и сосуды. Повышенная температура – нагрузка на сердце и сосуды, ведь ткани нуждаются в дополнительном кислороде, а значит, кровообращение должно быть ускорено. А если мы еще и добавим горячую окружающую среду, то риск возникновения инсульта или инфаркта увеличится в несколько раз!

Ошибка №5: прививка от гриппа

Прививку от гриппа рекомендуется делать минимум за две недели до начала эпидемии или возможного заражения. Ведь именно столько времени нужно организму, чтоб выработать антитела. Кстати, все это время иммунитет будет ослаблен, и риск заболеть гриппом или простудой очень высок. Но, если вы уже заболели и решили сделать прививку в качестве лечения, а не профилактики, вы рискуете получить серьезные осложнения, усугубив свое заболевание. Когда мы вводим вакцину, мы добавляем ему работы и ему становится тяжелее. В итоге, вместо того, чтобы направить все силы на один вирус, организм отдает часть сил на выработку антител к вакцине. В итоге, организм просто не сможет бороться с таким количеством вируса, и вы затянете свое выздоровление минимум на несколько дней и повысите риск возникновения осложнений.

Так что не допускайте опасных ошибок и не возлагайте больших надежд на народную медицину! Из бабушкиных методов вам сможет помочь лишь чай с малиной или имбирем. А вообще лучше не экспериментировать и не пользоваться остальными способами борьбы с болезнью без разрешения врача.

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