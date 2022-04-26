Когда День матери 2022 в Украине

Традиционно День матери в Украине и мире отмечают во второе воскресенье мая. В этот день принято проявлять уважение к матерям и благодарить их за все, что они для нас делают. Какого числа украинцы будут праздновать День матери в 2022 году? Узнайте в материале.

Когда День матери в Украине?

Как мы уже обозначили выше, обычно День матери празднуют во второе воскресенье мая. В 2022 году в Украине его отмечают 8 мая. Праздник не считается официальным, поэтому дополнительного выходного у нас не будет. Но из-за того, что День Победы припадает на воскресенье – понедельник будет выходным. Соответственно, у каждого из нас появиться еще больше времени чтобы провести его с родными.

В День матери принято дарить своим мамам цветы, открытки с поздравлениями и просто уделять им время. Конечно же, самое важное — это внимание. Что бы вы ни подарили своей маме, она всегда будет искренне радоваться. В Украине почтение женщины является важной традицией. С давних времен дети и мужчины воспевали мать как хранительницу семьи, рода и целого народа. Позже украинцы начали поклоняться Божьей Матери и благодарить ее за покровительство.

День матери: история праздника

В 1907 году американка Анна Джарвис выступила с инициативой уважать матерей. Женщина отправила письма в государственные учреждения с предложением посвятить один день почтению родных женщин. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником.

Среди украинской общины День матери сначала устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году его отмечали во Львове. В 1939 праздник запретила советская власть. А с 1990 года День матери вернулся в Украину.

В День матери не забудьте поздравить самых близких женщин, которые так сильно нас любят!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ