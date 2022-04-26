Дорога с ребенком во время войны
26.04.2022
Дорога с ребенком даже в мирное время может быть стрессовой. Что уж говорить о ситуациях, когда приходится бежать от войны? В настоящее время почти три миллиона маленьких украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы переезд для них был легче, эксперты UNICEF собрали советы для родителей.
- Расскажите о дороге ребенку, даже если вы сами не знаете точно, куда уезжаете. Скажите, что отправляетесь в более безопасное место, расскажите о городах, которые будете проезжать. Так ребенок почувствует вашу уверенность, что ситуация находится под контролем.
- Проговорите правила поведения в пути ― это важно с точки зрения безопасности. Например, когда вы будете останавливаться на блокпостах, нужно вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из транспорта.
- Наблюдайте за физическим и эмоциональным состоянием ребенка. Конечно, родители знают, что нужно спросить, хочет ли он кушать или в туалет. Но из-за стресса малыш может вести себя иначе, чем обычно, ― помогите ему расслабиться. Например, придумайте кодовое слово для переклички, чтобы в пути поддерживать с ним контакт.
- Переключайте внимание ребенка, чтобы снять напряжение. Можно это сделать через тело ― похлопать, вытянуть руки, сжать кулачки, крепко зажмуриться, а затем раскрыть ладони, встряхнуть руки и открыть глаза. А можно через звуки ― попеть вместе или порычать, как зверь.
- Возьмите в дорогую любимую игрушку. Это и отвлечет, и оставит связь с домом. Если малышу будет страшно, привычная вещь поможет успокоиться.
И помните: сначала кислородную маску надевают на себя, а затем на тех, рядом. Давайте себе отдохнуть, пейте больше воды и останавливайтесь в пути.
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