Заварная пасха: рецепт пошагово
22.04.2022
Пасху в 2022 году православные отмечают 24 апреля, в воскресенье. Самый светлый религиозный праздник не обходится без обязательного атрибута — пасхального кулича. Тесто заварной пасхи заливается горячим молоком, благодаря чему долго не черствеет. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.
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Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 9 ст.
- Яйца — 10 шт.
- Сахар — 1/2 ст.
- Свежие дрожжи — 30 г
- Растопленное сливочное масло — 3/4 ст.
- Молоко — 1/2 ст.
- Изюм — 100 г
- Цукаты или нарезанная курага — 100 г
- Соль — щепотка
- Растительное масло для смазывания
Для глазури и украшения:
- Яичный белок — 1 шт.
- Сахарная пудра — 150 г
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Орехи или кондитерская посыпка
Приготовление:
- Просейте 1,5 стакана муки. Доведите молоко до кипения. Отлейте в отдельную емкость 2 столовых ложки. Оставшееся молоко, не прекращая помешивать, влейте в миску с просеянной мукой. Дайте остыть до комнатной температуры.
- Разведите дрожжи в отлитом молоке. Добавьте к заваренной муке и перемешайте. Дайте постоять в теплом месте.
- Разделите яйца на белки и желтки. Желтки разотрите с сахаром, а белки взбейте до образования пены. Полученные смеси добавьте к тесту и перемешайте. Оставьте в теплом месте, пока не поднимется снова.
- Влейте в тесто растопленное масло, соль и добавьте оставшуюся муку, предварительно просеяв. Замесите тесто. Добавьте по своему вкусу изюм, курагу или цукаты. Перемешайте.
- Выложите тесто в смазанные маслом формочки, заполняя их на две трети объема. Дать постоять, пока тесто не поднимется.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте заварную пасху в течение 50—60 минут.
- Тем временем приготовьте глазурь: взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте теплые куличи глазурью. Украсьте кондитерской посыпкой, фигурками или орешками.
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Приятного аппетита!
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