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Владимир Ярославский празднует день рождения и призывает поддержать донатами «Охматдет»

22.04.2022

Сегодня, 22 апреля, свой день рождения отмечает талантливый повар Владимир Ярославский. Судье кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» исполнилось 43 года. О мыслях и планах на будущее Владимир Ярославский рассказал в Instagram.

Владимир Ярославский празднует день рождения

«Сегодня мне исполняется 43. И, конечно, этот день я представлял себе иначе. Как и в предыдущие 57 дней. Но, несмотря ни на что, я счастлив, потому что у меня есть вы. Меня действительно окружают невероятные люди — свободные, искренние, талантливые. Лучшие люди. Мои украинцы! Спасибо за ваши поздравления, звонки, сообщения. Спасибо за ваши слова ― теплые и трогательные. Спасибо, что остаетесь рядом, даже если далеко.

Я мечтаю о том, чтобы такую ​​поддержку почувствовали и те, кому сейчас это так необходимо — наши дети. Они ― будущее. Будущее нашей с вами Украины! И сегодня я буду невероятно благодарен каждому из вас, кто в качестве поздравления будет донатить на счет самой большой детской больницы “Охматдет”. Никогда и ни о чем я так не мечтал в свой день рождения. Но сегодня вместо подарков хочу, чтобы вы внесли свой вклад в большое дело. Ибо вместе мы сильнее!»

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