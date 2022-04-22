Вдохновивший Pink Floyd: Андрей Хлывнюк стал героем новой рубрики Неймовірна правда про українців

С сегодняшнего дня каждую пятницу в рубрике «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» популярные ведущие Григорий Решетник и Надежда Матвеева будут рассказывать зрителям вдохновляющие и мотивирующие истории украинских музыкантов, актеров и спортсменов, которые защищают нашу Родину в условиях войны по всем возможным направлениям.

Героем первого выпуска стал музыкант, пение которого вдохновило легендарную группу Pink Floyd снова воссоединиться после 28 лет молчания, чтобы исполнить гимн Украинских сечевых стрелков «Ой, у лузі червона калина». Это лидер группы Бумбокс, а нынче боец ​​теробороны Андрей Хлывнюк. Еще с 24 февраля Андрей встал на защиту Родины, а через несколько недель службы получил ранение в результате вражеского минометного обстрела, но не потерял боевой дух и мужественно вернулся к защите родной земли.

«После двухмесячного перерыва, уже в эту пятницу, наконец-то возвращается любимая программа зрителей об украинских звездах, но теперь в обновленном из-за событий в Украине формате ― “Неймовірна правда про українців”. Я счастлив, что телеканал СТБ сейчас ― это, в первую очередь, территория помощи и добра. Каждую пятницу в специальных выпусках ― мотивирующие истории об украинцах, каждый из которых работает на своем фронте. Зрителей ожидает много эксклюзивных интервью известных личностей, ― делится ведущий Григорий Решетник. ― В наших программах мы будем рассказывать об отношении звезд к войне, кто как выражал свою гражданскую позицию, а кто так и не смог найти силы выступить против действий россии, какую помощь известные личности оказали нашей стране как в Украине, так и за ее пределами, истории эвакуации, потерь, помощи и многое другое. Мы с Надеждой Матвеевой рады иметь шанс говорить об украинцах».

О преступлениях россии уже услышал весь мир. А все потому, что Украина не молчит. Еженедельно в «Неймовірній правді про українців» ― истории о соотечественниках, мужеством которых восхищаются далеко за пределами нашей страны. Звезды, которых мы привыкли видеть в свете софитов и на телеэкранах, будут делиться откровениями о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля и чем они помогают на передовой или в тылу.

Героические подвиги каждого приближают Украину к победе!

Video: Вдохновивший Pink Floyd: героем выпуска «Неймовірної правди про українців» станет Андрей Хлывнюк Как фронтмен группы Бумбокс Андрей Хдывнюк стал вдохновителем Pink Floyd? Об этом расскажут Григорий Решетник и Надежда Матвеева в рубрике Все буде добре - Неймовірна правда про українців

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.